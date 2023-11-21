Вебинар об экспортной электронной торговле пройдет в Подмосковье 7 декабря
Онлайн-конференция об экспортной электронной торговле пройдет в Подмосковье 7 декабря. На ней предпринимателям расскажут о том, как расширить рынок продаж при помощи интернет-площадок.
Как рассказал глава Минсельзохпрода Подмосковья Владислав Мурашов, сейчас объем доля онлайн торговли в регионе составляет 10%, а для многих производителей интернет-площадки являются главным каналом сбыта.
«На конференции участникам расскажут о современных методах и практиках интернет-торговли, с целью расширения рынка продаж российской продукции. Также участники узнают о применении нейросетей при работе онлайн и об экспорте через маркетплейсы. Предприниматели смогут обменяться собственным опытом, и услышать экспертное мнение от экспортеров», - сказал он.
На конференции предпринимателям расскажут о принципах международного продвижения, особенностях маркетинга в Китае, а также о межкультурной коммуникации и искусстве переговоров. Спикерами станут представители «Ozon, „Вайлдберриз“, „СберОбразование“ и других компаний.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
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