10 июля 2024, 11:35

Вебинар об экспорте в СНГ пройдет для предпринимателей Подмосковья

Медиасток.рф
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Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар «Экспорт промышленной продукции в страны СНГ». Обучение состоится 11 июля.

Организатором вебинара выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья отметили, что спикером станет собственник компании «Нера Консалт» Анна Руднева. Она расскажет о действующих правилах вывоза промышленной продукции в страны СНГ, про временные экспортные пошлины и особенности отгрузки через третьи страны.

Вебинар пройдет 11 июля с 15:00 до 16:00. Предварительно необходимо оставить заявку на сайте exportmo.ru. Регистрация открыта до 10:00 11 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экспорт Поддержка предпринимателей в Московской области
10 июля 2024, 12:39
Новый фельдшерский пункт построили в поселке Жуково под Солнечногорском
Пресс-служба Минстроя МО
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Новый фельдшерско-акушерский пункт построят в поселке Жуково под Солнечногорском. Там будут получать помощь около 1,5 тысячи человек.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В ФАПе будут принимать до 36 человек в смену. Работы проводят за счет бюджетных средств по госпрограмме.

Площадь здания составит 200 квадратных метров. В нем обустроили кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет и другие помещения. На территории создали парковку и места отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Солнечногорск Строительство
10 июля 2024, 12:25
Юбиляров семейной жизни поздравили в Наро-Фоминске
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В Наро-Фоминске прошел День семьи, любви и верности. На мероприятии поздравили супружеские пары, которые прожили вместе 30, 40 и 50 лет.

Юбилярам семейной жизни и многодетным семьям вручили подарки, благодарственные праздники и букеты из ромашек.

«Не зря этот год Президентом объявлен „Годом семьи“. Это основная ценность, которую мы храним и несем по жизни. Традиционно в этом месте мы собираем тех, кто прожил в браке очень долго и говорим им „спасибо“ за то, что они являются примером того, какой должна быть наша российская семья», - сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Творческие коллективы исполнили песни, а волонтеры «Движения „Первых“ вручили гостям праздника букеты из полевых ромашек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Праздники Семья Брак
10 июля 2024, 12:22
Свыше 30 километров линий освещения построят в 10 округах Подмосковья в этом году
Минтранс Подмосковья
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Свыше 30 километров новых линий освещения начали строить на подмосковных дорогах. Всего в этом сезоне построят 35 километров сетей.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Так, в Щелкове линии построят вблизи деревень Литвиново, Каблуково, Огуднево и Мосальское, в Орехово-Зуеве - на участке Носовихинского шоссе от Рыбонагульного пруда до Ленинского переулка в Ликино-Дулеве.

«Обустраиваем 33 километра новых линий освещения на 21 участке дорог в 10 городских округах. Работы ведутся на вылетных трассах Подмосковья: Рогачевском, Фряновском, Можайском, Носовихинском, Егорьевском и Пятницком шоссе», - рассказал заместитель председателя правительства - глава Минтранса региона Алексей Гержик.

Скоро приступят к работам на участке Быковского шоссе в Люберцах и участке Можайского шоссе в деревне Кожухово.

Узнать подробнее о программе можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Ремонтные работы
10 июля 2024, 12:12
Подмосковье выиграло еще 5 медалей всероссийских соревнований по легкой атлетике
Всероссийская федерация легкой атлетики
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Сборная Подмосковья выиграла пять медалей в финальный день Кубка России по легкой атлетике. Спортсмены получили одно золото, три серебра и одну бронзу.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, лучший результат на дистанции 1,5 тысячи метров показал Сергей Дубровский. Серебряные медали получили Андрей Лукин и Владимир Лысенко в стартах на 200 и на 400 метров с барьерами.

Второе место также занял Владимир Панасенков в метании копья. В этой же дисциплине бронзу получил Дмитрий Тарабин.

По итогам соревнований подмосковные атлеты получили 16 наград, среди которых три золота, восемь серебряных и пять бронзовых медалей.

В турнире участвовали более 700 спортсменов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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