Вебинар об экспорте в Китай проведут для предпринимателей в Подмосковье

Читайте нас в:

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, участникам вебинара расскажут о специфике работы в Китае, этапах выхода на локальный рынок, торговых сетях, электронных торговых площадках и многом другом. Спикерами станут генеральный директор «Чайниз Шисин Смарт Логистикс Ко.Лтд» Ольга Будзиевская и соучредитель Елена Костина.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».