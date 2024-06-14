Вебинар об экспорте в Бразилию проведут для предпринимателей Подмосковья

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, вебинар организует Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Предпринимателям расскажут о ведении бизнеса в Бразилии. Они узнают, как открыть дело, какие существуют стратегии выхода на рынок и какие культурные особенности важно учесть. Спикером станет основатель и СЕО Trade Partners Brazil Александр Шевченко.

Встреча пройдет в онлайн-формате. Записаться на нее можно по ссылке.

«Помимо образовательной поддержки, Фонд оказывает и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов „Международная кооперация и экспорт“, а также „Малое и среднее предпринимательство“, которые инициировал президент России», - добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии цифровых решений вместе с Росатомом. Сотрудничество с госкорпорацией позволит развить промышленный потенциал и обеспечить технологический суверенитет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».