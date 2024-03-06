Вебинар о защите личных данных пройдет для предпринимателей Подмосковья 13 марта

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Читайте нас в:

Вебинар проведут по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева и подмосковной Адвокатской палаты.

Как пояснили в ведомстве, требования к защите персональных данных регулярно ужесточаются. По новому закону нарушителей ждет суровое наказание - сумма штрафа увеличилась до полутора миллионов рублей.

На вебинаре предпринимателям расскажут о новых требованиях к обработке персональных данных сотрудников и клиентов, как подготовиться к проверке Роскомнадзора, за какие нарушения предусмотрены штрафы, а также поделятся и другими необходимыми представителям бизнеса знаниями.

После занятия каждому участнику отправят запись мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».