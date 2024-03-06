06 марта 2024, 13:10

Вебинар о защите личных данных пройдет для предпринимателей Подмосковья 13 марта

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Бесплатный вебинар «Персональные данные. Что нужно знать?» для подмосковных предпринимателей пройдет 13 марта. Собственникам и руководителям бизнеса расскажут, как защитить важную информацию.

Вебинар проведут по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева и подмосковной Адвокатской палаты.

Как пояснили в ведомстве, требования к защите персональных данных регулярно ужесточаются. По новому закону нарушителей ждет суровое наказание - сумма штрафа увеличилась до полутора миллионов рублей.

На вебинаре предпринимателям расскажут о новых требованиях к обработке персональных данных сотрудников и клиентов, как подготовиться к проверке Роскомнадзора, за какие нарушения предусмотрены штрафы, а также поделятся и другими необходимыми представителям бизнеса знаниями.

После занятия каждому участнику отправят запись мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
06 марта 2024, 13:05
Спортсменки из Одинцова стали призерами первенства Подмосковья по бадминтону
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Воспитанницы спортивной школы «Одинцово» выиграли золото и серебро на первенстве Московской области по бадминтону. Турнир прошел в Раменском 2–3 марта.

Участниками соревнований стали юноши и девушки в возрасте до 17 лет. На пьедестал почета поднялись сразу две спортсменки из Одинцова «В одиночном разряде Арина Вуйтикова завоевала золотую медаль, а Валерия Исакова - серебро. Поздравляем юных спортсменок и будем следить за их выступлениями на более высоком уровне», - сказал директор спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев.

Благодаря победам на региональном чемпионате бадминтонистки из Одинцова смогут выступить на Спартакиаде учащихся и первенстве России по этому виду спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Одинцово Спортсмены
06 марта 2024, 13:04
Свыше 3 тысяч неправильно припаркованных в Подмосковье машин эвакуировали за неделю
Цбдд
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За неделю с улиц Подмосковья переместили 3,3 тысячи машин из-за нарушений правил парковки. Это на 145 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированного автомобиля можно по телефону Единой справочной службы 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Водителей призывают быть аккуратными и не нарушать правила парковки.

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Машины
06 марта 2024, 12:54
Еще 13 детских площадок модернизируют в Солнечногорске в 2024 году
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Обновление 13 детских игровых комплексов запланировали в Солнечногорске на 2024 год. Рабочие отремонтируют основания площадок, установят ограждения, заменят резиновое покрытие, лавочки и урны.

Модернизируют и губернаторские площадки, установленные в 2014–2015 годах. В их числе игровые комплексы вблизи дома № 176 на Красной улице и домов № 2, № 3 и № 5 в микрорайоне Рекинцо. Полный список площадок, которые ждет ремонт, опубликован на сайте администрации городского округа Солнечногорск.

«Особое внимание уделяем состоянию игровых зон во дворах. Так, в прошлом году провели работы по замене 24 детских игровых комплексов, в том числе и по установке двух губернаторских площадок. Перед тем как приступить к работам в этом сезоне обязательно будут проведены встречи с жителями для детального обсуждения проектов по модернизации игровых зон», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Солнечногорск
06 марта 2024, 12:32
Студентки из Коломны представили Подмосковье на Всемирном фестивале молодежи
Министерство образования МО
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Более 20 тысяч человек почти из 200 стран принимают участие во Всемирном фестивале молодежи. Московскую область представляют студентки ГСГУ из Коломны. Фестивааль проходит в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Для участников подготовили насыщенную программу: лекции, мастер-классы, презентации, соревнования и концерты.

Подмосковные студентки прошли серьезный конкурсный отбор. Шанс поехать на фестиваль получили: Анастасия Платонова, Марина Титашина, Арина Антонова, Ирина Казакова, Анастасия Иванова и Эмилия Асташина. Девушки активно участвуют в мероприятиях фестиваля, знакомятся и обмениваются опытом с представителями других стран.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Фестивали Студенты

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