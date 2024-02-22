22 февраля 2024, 16:51

Вебинар о сертификации товаров на маркетплейсах пройдет для предпринимателей Подмосковья

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Бесплатный вебинар «Сертификация продукции для маркетплейсов в 2024 году» пройдет 29 февраля. Предпринимателям Московской области расскажут обо всех нюансах торговли на популярных интернет-площадках.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, участники вебинара узнают о сертификатах, декларациях, отказных письмах и штрафах, а также что можно продавать на маркетплейсах и как получить господдержку до 90% от стоимости.

Проведут занятие руководитель аккредитованного органа по сертификации «Сертификация продукции» Михаил Соколов и руководитель Регионального центра инжиниринга Московской области Мария Садыкова.

Зарегистрироваться на онлайн урок можно до 10:00 29 февраля, трансляция начнется в 11:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Бизнес
22 февраля 2024, 17:59
Открытый суперфинал чемпионата Подмосковья по шахматам пройдет в Одинцове
Unsplash
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Открытый суперфинал чемпионата подмосковья по шахматам пройдет с 22 февраля по второе марта в подмосковном парк-отеле «Ершово». В нем примут участие победители и призеры множества международных и всероссийских соревнований.

В программе соревнований предусмотрены турниры по классическим шахматам, с возможностью выполнения норм международных званий, по блицу и быстрым шахматам. Турнир категории «D» по классическим шахматам, без ограничений по рейтингу, даст возможность трем призерам право сыграть в главном турнире следующего суперфинала.

Наибольшие интерес для квалифицированных шахматистов вызывает возможность выполнения норм международного мастера и международного гроссмейстера.

В церемонии открытия примут участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации, представители партии «Единая Россия», руководство Минспорта Московской области, а также президент Федерации шахмат Московской области, многократный чемпион мира, международный гроссмейстер Сергей Карякин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Одинцово Спортсмены
22 февраля 2024, 17:53
Коммунальщики очистили от снега свыше 6 тысяч дворов Подмосковья за 2 дня
Пресс-служба администрации г.о. Дмитровский
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Коммунальные службы Подмосковья выполнили свыше 6,3 тысячи задач по уборке снега во дворах за два дня. Больше всего работ провели в Богородском округе.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, в первую очередь коммунальщики убирают снег у входных групп, на тротуарах и проездах. Особое внимание также уделяют мусорным площадкам.

За два дня все задачи по уборке дворники выполнили в Ступине. Еще 365 дворов привели в порядок в Богородском округе, 321 – в Коломне, 284 – в Одинцове и 227 – в Истре.

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Благоустройство
22 февраля 2024, 17:43
Научный комплекс по разработке машиностроительной техники открыли в Бронницах
Мининвест МО
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Научно-исследовательский комплекс, специализирующийся на проведении опытно-конструкторских и испытательных работ в сфере машиностроения, запустили в Подмосковье. Новое предприятие открылось на территории городского округа Бронницы.

«Объем инвестиций компании „Интеграл“ в реализацию проекта составил около 70 миллионов рублей. В ближайшее время на новом производстве создадут не менее 150 рабочих мест для жителей Подмосковья, в том числе для высококвалифицированных специалистов - инженеров и конструкторов», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии займутся разработкой машиностроительной техники и доработкой комплектующих к ней. Здесь же будут проводить испытания автомобилей, сельскохозяйственных машин и мотоциклов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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Инвестиции Строительство Бронницы Промышленность
22 февраля 2024, 17:41
Работники «Мособлпожспаса» провели практические занятия на льду для студентов в Солнечногорске
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» провели занятия с будущими спасателями — студентами колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске. Ребятам показали, как помочь провалившемуся человеку в полынью, а также рассказали о правилах первой помощи.

По словам заместителя начальника 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Яшина, спасатели вместе со студентами отрабатывали разные сценария спасательных операций на воде.

«Во время занятия сотрудники использовали специальные водонепроницаемые костюмы и другие средства, позволяющие в короткие сроки вытащить человека из ледяной воды. Один из работников подразделения в гидрокостюме имитировал человека, провалившегося в холодную воду, а спасатели из состава дежурной смены отработали различные способы спасения», - рассказал Яшин.

Он отметил, что заданий было несколько.

«Добраться до потерявшего сознание пострадавшего и с помощью лестницы достать и вытащить его на лед, а также нужно было помочь обессиленному пострадавшему с помощью спасательного щита», - пояснил Яшин.

После тренировок специалисты рассказали будущим спасателям о правилах оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Солнечногорск

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