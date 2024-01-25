Вебинар о правовой защите брендов пройдет для предпринимателей Подмосковья 30 января
Предпринимателей из Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар по основам правовой защиты бренда. Он пройдет 30 января
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, организатором вебинара станет центр \"Мой бизнес\". На встрече предпринимателям расскажут о том, что такое товарный знак, как его зарегистрировать и продвинуть бренд. Спикерами станут генеральный директор компании по защите интеллектуальной собственности «ПроБренд» Александр Воронов и заместитель директора регионального центра инжиниринга Елена Марина.
Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.
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