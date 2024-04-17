Вебинар о налогах пройдет для предпринимателей Подмосковья
Вебинар о налогах для представителей подмосковного бизнеса проведут 25 апреля в 11:00. Урок пройдет по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева.
Руководители и владельцы предприятий смогут задать вопросы, касающиеся налоговой сферы, спикеру вебинара - руководителю практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ LEGAL Вадиму Зарипову.
Предприниматели узнают, как работать с самозанятыми, смогут ли те, кто работает по упрощенной схеме, получить статус плательщика НДС, какой выбрать налоговый режим при дроблении бизнеса и многое другое.
После занятия все участники получат видеозапись вебинара.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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