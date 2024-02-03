Вебинар «Как не стать жертвой мошенника» провели для жителей Подмосковья

Главное управление региональной безопасности Московской области призывает граждан быть бдительными и не передавать информацию посторонним лицам, не переходить по сомнительным ссылкам и самостоятельно звонить на официальные горячие линии банков в случае получения подозрительных предложений от неизвестных людей. Специалисты также напоминают, что сотрудники правоохранительных органов никогда не просят граждан о помощи в поимке мошенников.

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Мероприятие прошло в формате семинара и онлайн-трансляции. В ходе вебинара выступили спикеры Департамента информационных технологий Москвы, ГУ МВД России, а также практикующий психолог. Они рассказали об актуальных мошеннических схемах и дали рекомендации по защите от дистанционного мошенничества.

В рамках вебинара рассмотрели несколько схем обмана, включая фишинговые ссылки в мессенджерах, звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, а также другие способы злоумышленников завладеть денежными средствами и личными данными пользователей.