09 апреля 2024, 20:12

Вебинар «Экспорт в новой экономической ситуации» пройдет в Подмосковье 12 апреля

Unsplash
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Подмосковные компании, представляющие сегмент МСП, приглашаются принять участие в бесплатном вебинаре под названием «Экспорт в новой экономической ситуации». Мероприятие состоится 12 апреля с 14:00 до 15:00.

Желающие принять участие могут подать заявку на официальном сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области по ссылке. Во время вебинара рассмотрят основные аспекты организации экспорта на зарубежные рынки, включая страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Участников научат формулировать ценностные предложения для промышленных товаров на зарубежных рынках, обсудят оптимальные стратегии предложения для партнеров из СНГ и правильный подход к клиентам из вышеперечисленных стран.

Кроме того, участники узнают, как адаптировать свою продукцию для успешного выхода на международные рынки.

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Экспорт Поддержка предпринимателей в Московской области
09 апреля 2024, 21:06
Около 100 адресных табличек установили и обновили под контролем ГУСТ Подмосковья с начала года
ГУСТ МО
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Управляющие компании Подмосковья выполнили 50 заданий по установке указателей с наименованием улицы и номером дома на фасадах, а также 46 задачи по устранению поврежденных элементов. Все работы проводились под контролем специалистов ГУСТ МО.

Работы по установке прошли в Балашихе в микрорайоне Авиаторов на бульваре Нестерова в доме № 9, на улице Ситникова в доме № 8, а также в микрорайоне Саввино на улице Калинина, дом № 24. Поврежденные указатели отремонтировали на улице Дмитриева в доме № 18, в микрорайоне Железнодорожный на улице Рождественская в домах № 5 и 7.

Адресные таблички должны размещаться на фасаде каждого дома, ведь они позволяют избежать путаницы и облегчить поиск необходимых адресов как жителям, так и экстренным службам. Важно, чтобы эти указатели были целыми и находились в хорошем состоянии.

Если они повреждены, жильцам следует обратиться в управляющую компанию, чтобы специалисты провели необходимые работы по их восстановлению или замене.

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Экспорт Поддержка предпринимателей в Московской области
09 апреля 2024, 20:34
Сотрудники «Мособлпожспаса» прошли аттестацию на присвоение квалификации «спасатель»
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники территориальных управлений № 11 и № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли аттестацию на присвоение квалификации «спасатель». Проверка подготовки специалистов прошла на базе 334-й пожарно-спасательной части в Ступине.

Заместитель начальника теруправления № 13 Александр Голяк отметил, что аттестация проводилась для оценки соответствия специальной подготовки, а также физической, психологической и моральной готовности спасателей к чрезвычайным ситуациям. В мероприятии приняли участие 50 кандидатов.

Перед началом аттестации начальник управления профессиональной подготовки и аттестации ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Кангин на общем построении уточнил порядок и очередность сдачи экзаменов, напомнив участникам о мерах безопасности.

Кроме того, необходимо было показать уровень физической подготовки, умение работать с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и сдать нормативы по РХБЗ, пояснил заместитель начальника территориального управления.

Александр Голяк дополнил, что по итогам аттестации подавляющее большинство работников противопожарно-спасательной службы успешно справились с испытанием, проявив готовность к выполнению поставленных перед ними задач и подтвердив свое право на проведение спасательных работ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Экзамены Ступино
09 апреля 2024, 20:14
Медицинский психолог Александр Рыжков пополнил штат центральной поликлиники Солнечногорска
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Медицинский психолог с 13-летним стажем Александр Рыжков начал работать в отделении профилактики центральной поликлиники Солнечногорска. Ранее он работал в социальных учреждениях Москвы, в том числе оказывал психологическую поддержку на общероссийском детском телефоне доверия.

Александр Рыжков одним из первых в стране получил образование медицинского психолога, окончив Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова по специальности «Клиническая психология». Сейчас врач занимается проведением медико-социальной экспертизы для определения инвалидности. Кроме того, предоставляет поддержку в борьбе с такими проблемами, как тревожность, депрессия, апатия, страх, стресс и кризисные состояния.

«Медицинские психологи, врач-инфекционист, хирурги, врачи-терапевты, фельдшеры, акушеры, медсестры- с начала года в Солнечногорскую областную больницу трудоустроились 38 специалистов. Напомню, по решению нашего губернатора в регионе действует комплекс мер поддержки для привлечения медиков на работу - это выплата на аренду жилья в размере 20 тысяч рублей, выделение земельных участков под строительство домов, „Социальная ипотека“, программа „Приведи друга“, из местного бюджета мы компенсируем оплату проезда до места работы», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Записаться на прием к медицинскому психологу можно через регистратуру и портал госуслуг. Продолжительность консультации составляет 45 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев расскаал о скором открытии детского медицинского центра в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск
09 апреля 2024, 19:53
Тендер на капремонт автомобильной дороги в деревне Струбково объявили в Клину
Медиаархив Подмосковья
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Электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги объявили в городском округе Клин. Победителю тендера предстоит заменить асфальтовое покрытие дороги в деревне Струбково.

Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ и оказание услуг, включая инженерные изыскания, подготовку проектной документации и капитальный ремонт дороги, опубликовано на портале ЕАСУЗ.

Общая протяженность ремонтируемых дорог составляет более 1,1 километра, а завершить все работы планируется к октябрю 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Аукционы Дороги

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