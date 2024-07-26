26 июля 2024, 17:47

Вебинар для подмосковных предпринимателей по таможенному оформлению проведут 29 июля

Медиасток.рф
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Вебинар «Таможенное оформление экспортных поставок» для представителей малого и среднего бизнеса проведут Подмосковье 29 июля. Организовал урок Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, предприниматели узнают обо всех нюансах новых реалий таможенного оформления: изменения в законодательстве, вызовы и риски для экспортеров, а также как как подавать декларации по новым правилам.

Эксперты расскажут, как обойти логистические сложности, правильно подготовить документы с помощью современных технологий и объяснят, как рассчитываются таможенные пошлины и тарифы.

Вебинар пройдет в онлайн-формате с 11:00 до 13:00. Для участия следует оставить заявку на сайте Фонда.

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Инвестиции Экспорт Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
26 июля 2024, 18:06
Еще 10 человек победили в июньской акции МосОблЕИРЦ «Удача в быстрых платежах»
Министерство ЖКХ Московской области
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МосОблЕИРЦ подвел итоги июньской акции «Удача в быстрых платежах». Победителями стали 10 человек, каждый получил по 3 999 рублей на оплату коммунальных услуг.

Следующие 10 победителей генератор случайных чисел выберет в августе.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области напомнили, что оплачивать коммунальные счета через систему быстрых платежей можно быстро и без комиссии в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Кроме того, оплатить счета можно в клиентских офисах расчетного центра, в банках и их мобильных приложениях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Деньги
26 июля 2024, 18:03
Более 90 тысяч рабочих мест создали на промплощадках Подмосковья
Мининвест
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Особые экономические зоны, индустриальные парки и технопарки позволили создать более 92 тысяч рабочих мест в Подмосковье. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Развитая промышленная инфраструктура - залог высокой инвестиционной активности в нашем регионе, где ежегодно запускают порядка 450 новых предприятий. Инфраструктурные площадки Подмосковья стали местом работы для 2,3 тысячи компаний, которые уже сейчас создали более 92 тысяч рабочих мест», - рассказала Зиновьева.

Она напомнила, что фактический объем инвестиций, вложенный предприятиями на территории инфраструктурных площадок Подмосковья, уже превысил 750 миллиардов рублей, а заявленные инвестиции составляют более 960 миллиардов рублей.

Посмотреть свободные локации для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте региона invest.mosreg.ru/investor/map.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Рабочие места
26 июля 2024, 18:02
Памятный знак воинам Красной Армии открыли в парке Ветеранов в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В парке Ветеранов городского округа Мытищи состоялась церемония открытия памятного знака воинам Красной Армии, погибшими в годы Великой Отечественной войны. На мемориальных плитах увековечили более 700 имен и фамилий героев.

Работа по сохранению памяти о павших защитниках Отечества была организована администрацией городского округа Мытищи в сотрудничестве с организацией «Родина», городской прокуратурой и консорциумом «Память сильнее оружия». Значительный вклад в проект внес Мытищинский историко-художественный музей. Его сотрудники провели тщательную работу по выявлению документальных архивных материалов.

Заместителю председателя организации «Родина» Алексею Трякину были переданы копии учетных карточек и списки с персональными данными военнослужащих из мытищинских сел и деревень, а также копии фотографий памятников и памятных досок. Важной частью передачи стала иллюстрированная книга Смирнова «Память и памятники», которая помогла в выявлении новых имен военнослужащих и составлении реестра воинских захоронений.

Работа по сохранению памяти о героях продолжится.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Памятники ВОВ
26 июля 2024, 17:56
Глава Фрязина встретился с жителями в формате «выездной» администрации
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Глава округа Фрязино Дмитрий Воробьев встретился с жителями на открытом воздухе. Вопросы задали около 50 горожан.

Подобный формат встречи администраций и жителей стал наиболее удобным: жители совмещают обсуждение вопросов и прогулку с детьми. Совместно с главой городского округа прием вели заместители, руководители профильных ведомств, представители социальных, коммунальных и ресурсоснабжающих организаций.

«Наибольшей популярностью сегодня пользовались направления медицины, благоустройства, ЖКХ, имущества, безопасности и социальной защиты населения. Ко мне обратились ребята, которые всей душой болеют за спорт в Наукограде и хотят возродить взрослую городскую баскетбольную команду. Обязательно поддержим данную инициативу совместными силами администрации и Совета депутатов», - сказал глава Дмитрий Воробьев.

На встрече присутствовали заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина, главный врач «Щелковской больницы» Николай Красиков и коллеги из обособленного подразделения. Они лично отработали каждый вопрос.

Горожанам разъяснили алгоритм действий в распространенных ситуациях. Вопросы взяты на контроль.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Фрязино

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