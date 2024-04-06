Вебинар для подмосковных предпринимателей о найме подростков пройдет 9 апреля
Химкинские предприниматели примут участие в тематическом вебинаре «Трудоустройство подростков на предприятия в летний период». Представителям подмосковного бизнеса расскажут о правовых аспектах найма несовершеннолетних.
Как рассказали в администрации городского округа Химки, онлайн-занятия пройдут по инициативе подмосковного уполномоченного по защите прав предпринимателей Владимира Головнева и Адвокатской палаты Московской области.
По словам депутата химкинского Совета депутатов Татьяны Кавторевой, впереди летние каникулы, а это значит, что многие подростки захотят поработать в свободное от учебы время.
«Важно подготовить предпринимателей, чтобы трудоустройство несовершеннолетних происходило исключительно согласно закону», - пояснила Кавторева.
Мероприятие состоится в рамках проекта «Детская биржа труда» 9 апреля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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