«Важное значение». Андрей Воробьев — о капитальном ремонте детских садов Подмосковья

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Осень - сезон, когда завершаются проекты капитального ремонта и начинается проектирование новых. В этом году в программу полноценного обновления вошло 29 детских садов Подмосковья. Из них 17 уже преобразили, в 12 еще продолжают работу. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в дошкольных центрах региона уже 467 тысяч детей.

«Мы так же, как и по школам, ведем ремонт капитальный детских садов. Всего у нас 467 тысяч малышей ходят в детский сад, семь тысяч прибавилось в сентябре», - сказал глава Подмосковья.

По словам Андрея Воробьева, каждый год эта тема - одна из самых важных.

«Ход капитального ремонта детских садов для нас имеет, как и все остальное, важное значение», - отметил он.

Все детские сады Подмосковья в этом году должны перейти на новый стандарт по проекту «Предшкола». Его введут для того, чтобы ребята могли эффективнее и легче подготовиться к учебе.

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