«Важно все». Губернатор Воробьев рассказал о программе стандартизации стационаров в Подмосковье
Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения. Он призвал коллег внимательно отбирать исполнителей для проведения работ в больницах и четко соблюдать сроки ремонтов.
«Сначала мы ремонтировали капитально детские поликлиники, привели их к стандарту, затем взрослые. Сейчас идет большая программа по стационарам. В стационарах важно все», - подчеркнул губернатор на заседании правительства Подмосковья.
Андрей Воробьев напомнил, что в Московской области уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах. Все тяжелое оборудование теперь располагается на первых этажах, что значительно удобнее. Проводятся также обновления палат и питания - их постепенно приводят к единому стандарту. Вместе с этим в стационарах проводят капитальные ремонты и меняют медицинское оборудование.
«Системная, регулярная модернизация, капитальные ремонты в совокупности с техническим оснащением дают нам заметно хорошие результаты в здравоохранении. Тем более важно, когда территория растет, развивается. Мы все это прекрасно понимаем. Очень надеюсь, что та программа, которая у нас запланирована на 2023 и 2024 годы, будет успешно реализована», - отметил глава Подмосковья.
Своих коллег Воробьев призвал внимательно относиться к выбору подрядчиков и делать ставку на компании, которые выполняют работы в срок.
Ранее стало известно, что в 2024 году Подмосковье окончательно попрощается с аналоговым медицинским оборудованием и полностью перейдет на цифровое.
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