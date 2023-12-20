«До Нового года рукой подать, впереди январские каникулы. Важно позаботиться об активностях на открытом воздухе, праздничных мероприятиях для детей. Здесь каждая территория в рамках проекта „Зима в Подмосковье“ готовит свою программу», - подчеркнул Воробьев.

В Подмосковье каждый сможет найти для себя что-то по душе. Для гостей работает 45 резиденций Деда Мороза, 98 отделений почты Деда Мороза, 132 новогодние елки, 89 зимних фотозон, 24 новогодние ярмарки и более 60 горок.

По словам губернатора, подмосковные базы отдыха забронированы уже почти на 100%. Также для туристов открыли 18 горнолыжных курортов Подмосковья, включая клуб «Волен» и курорт «Сорочаны».

По проекту «Зима в Подмосковье» работают катки, проходят ярмарки и праздничные мероприятия. Во всех 57 округах уже установили и зажгли почти 600 новогодних елок.

В Московской области проходят бесплатные показы ледовых спектаклей от ведущих фигуристов России. В этом году запланировано 39 таких представлений - 14 уже состоялись, их посетили свыше 23 тысяч человек.

Подробная актуальная информация обо всех событиях, мероприятиях и локациях в рамках проекта «Зима в Подмосковье» ежедневно размещается на главном информационном туристическом портале welcome.mosreg.ru.

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