Валерия Ковач представит Подмосковье на всероссийском вокальном конкурсе «Звезда»
Телеканал «Звезда» при поддержке Министерства обороны России запускает эфир одноименного всероссийского вокального конкурса. Подмосковье представит педагог и культорганизатор Введенского ДК «Огонек» Валерия Ковач.
В музыкальном состязании примут участие представители всех регионов России. На площадке конкурса соберутся талантливые и яркие исполнители. Сильнейших определят голосование телезрителей и мнение жюри.
За звание сильнейшего вокалиста поборется представительница Подмосковья Валерия Ковач. Это педагог по вокалу и культорганизатор Введенского дома культуры «Огонек». Валерия подала заявку и прошла строгий отбор - из 340 тысяч претендентов жюри выбрало 89 участников.
Эфиры и голосования будут проходить на телеканале «Звезда» еженедельно начиная с 6 апреля. Более подробную информацию можно узнать на сайте зазвезду.рф, который начнет работу также 6 апреля.
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