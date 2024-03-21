Вакцинолог НИКИ детства Ирина Наумова рассказала о принципах работы пробы Манту

По словам Ирины Наумовой, вопреки всеобщему мнению, пробу Манту можно мочить. При этом место укола нельзя чесать и заклеивать пластырем - это может сказаться на результате теста.

«Укол туберкулиновой пробы Манту можно не только мочить, но даже купаться с ней в ванне, бассейне или море. Такой миф сложился из-за того, что раньше этот тест был поверхностный - царапали и наносили. Так ее действительно легко было смыть. Сейчас же, Манту вводят под кожу, смыть ее нельзя», - рассказала специалист.

Пробу Манту используют для диагностики туберкулеза. Обычно ее делают с детских садах и школах. Она дает возможность прорерить, есть ли у ребенка реакция на вакцину БЦЖ и присутствует ли в организме инфекция.

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