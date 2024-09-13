Вакцинацию домашних животных провели в центральном парке Реутова

Участниками акции стали владельцы трех собак и одной кошки. Так, жительница Реутова Екатерина Сумарокова узнала о мероприятии из соцсетей. Ветврачи провели вакцинацию и чипирование ее йоркширскому терьеру Роми.

«Мы в это время как раз идем гулять в парк, очень удобно, что можно было заодно позаботиться о здоровье и безопасности своего питомца», - поделилась женщина.

Геннадий Толочко тоже решил поставить чип своему псу Марсу.

«Я отношусь очень серьезно к уходу за своей собакой, поэтому считаю, что чипирование необходимо для безопасности животного», - сказал он.

Начальник отдела по вопросам ликвидации самовольных недостроенных объектов и экологии администрации Реутова Надежда Крылова напомнила, что в Подмосковье действует закон об обязательной регистрации домашних животных. Сделать это можно через портал госуслуг, после можно будет установить чип.

Следующая подобная акция пройдет в октябре.

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