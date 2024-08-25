25 августа 2024, 15:15

Вакцинация от гриппа прошла в парке Талалихина в Подольске

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Сотрудники обособленного структурного подразделения № 1 в Подольске провели первую вакцинацию против гриппа и COVID в парке Талалихина. Медики будут работать на общественной территории каждую субботу с 10:00 до 13:00 до конца сентября.

Прием медиков в парке Талалихина организовали для тех жителей, который работают по будням и не могут выделить время на диспансеризацию или вакцинацию.

На этот раз 13 человек прошли обязательный осмотр, четыре жителя Подольска поставили прививку против гриппа и еще два от COVID и пневмококковой инфекции. Одного пациента отправили на дообследование.

Прийти в мобильный пункт приема может каждый желающий с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС.

Напомним, заболеваемость ОРВИ и гриппом растет зимой. В группе риска пациенты, которые работают или учатся в коллективах.

Иммунитет необходимо укреплять с помощью правильного питания и активного образа жизни. Пациенты должны помнить, что зимой нужно одеваться по погоде и избегать людных мест, а вакцинацию проходить заранее, чтобы антитела успели сформироваться.

Напомним, ранее 20 тысяч доз противогриппозной вакцины поступило в Подольскую детскую больницу. Их поставят воспитанникам образовательных учреждений округа.

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Подольск Грипп Вакцинация Парки
25 августа 2024, 15:56
Боксеры из Люберец стали призерами чемпионата ЦФО
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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по боксу из Люберец успешно выступили на чемпионате Центрального Федерального округа России по боксу среди мужчин и женщин в возрасте 19-40 лет, который прошел с 19 по 24 августа во Владимире. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.

Серебряную медаль в весовой категории 80 килограммов завоевал Сергей Оганисян. В финальном поединке он уступил представителю Подмосковья Михаилу Усову, но показал отличные результаты на протяжении всего турнира.

Две бронзовые медали в своих весовых категориях завоевали Арцруни Хачатрян и Владислав Комаров, продемонстрировав высокий уровень подготовки и спортивного мастерства.

Отметим, что ранее люберецкий спортсмен Святослав Тетерин стал победителем всероссийских соревнований по боксу «Кубок губернатора Воронежской области Гусева» в весовой категории свыше 92 килограммов, что подчеркивает высокий уровень бокса в Люберцах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Люберцы
25 августа 2024, 15:44
Магазин одежды в Люберцах помог детям из Курской области подготовиться к школе
Медиасток.рф
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В городском округе Люберцы активно оказывается поддержка эвакуированным жителям из Курской области. Одним из примеров такой помощи стало сотрудничество с магазином одежды Sky Lake в Малаховке, который предоставил содействие в приобретении школьной формы для детей.

По поручению главы Люберец Владимира Волкова, начальник территориального управления Малаховка-Красково Павел Максимкин совместно с родителями посетил магазин Sky Lake. Целью визита было помочь детям выбрать необходимую школьную форму: сарафаны, юбки, блузки и банты для девочек, а для мальчиков - рубашки, брюки, пиджаки и жилеты, учитывая индивидуальные размеры и предпочтения каждого ребенка.

«В преддверии учебного года наша цель - помочь с устройством ребят из Курской области в детские сады и школы. А также обеспечить мальчишек и девчонок необходимой школьной формой. Конечно, эти и другие возникающие вопросы оперативно отрабатываем», - отметил Владимир Волков.

Напомним, что ранее в «Центре медицинской и социальной реабилитации детей» в Малаховке приняли более 100 детей из Курской области.

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Люберцы Школьники Курская область
25 августа 2024, 15:18
Фарфоровый фестиваль ко Дню города прошел в Ликино-Дулеве
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В рамках празднования Дня города Ликино-Дулево в парке «Дулевский» состоялся фарфоровый фестиваль «Агашка». Его открытие началось театрализованным шествием Фарфоровой королевы и ее свиты, которые с гордостью демонстрировали знаменитые изделия Дулевского фарфорового завода.

Для посетителей провели мастер-классы по росписи и созданию скульптур, а также конкурс костюмов «Фарфоровая кокетка», где участники продемонстрировали свое творчество и фантазию. Гостям предложили насладиться вкусным чаепитием, а для детей была организована увлекательная программа с играми и конкурсами.

Особое внимание привлекла церемония бракосочетания «Фарфоровая свадьба», где пары, отмечающие 20-летие совместной жизни, вновь обменялись клятвами любви и верности.

В рамках Дня города также прошли первые соревнования самодельных метательных машин и устройств под названием «ПЛИ!». Три команды - «Тащим дальше», «Морозовцы» и «Культура» - продемонстрировали свою смекалку и изобретательность, соревнуясь в креативности своих машин, дальности и меткости удара. Соревнования прошли в дружеской атмосфере, и все участники были награждены фарфоровыми чашками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Фестивали Орехово-Зуево
25 августа 2024, 14:46
Руководство больницы в Коломне напомнило жителям о важности донорства крови
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Заведующий травматологией Коломенской больницы Андрей Горин и руководитель отделения сердечно-сосудистой хирургии Эльмар Зейналов встретились в операционной отделения переливания крови. Они напомнили жителям личным примером о важности донорства для спасения пациентов.

Оба врача ежедневно сталкиваются с операциями, сопряженными с обширными кровопотерями, и знают, что своевременно перелитая донорская кровь может стать решающим фактором в критических ситуациях.

«Сотрудники Коломенской больницы активно участвуют в донорском движении, многие из них являются регулярными донорами. Это врачи, медицинские сестры и сотрудники служб обеспечения. Однако то, что руководители подразделений становятся флагманами донорства, имеет колоссальное значение для пропаганды этой важной инициативы внутри коллектива», - отметила заведующая отделением переливания крови Лариса Сахарова.

Эльмар Зейналов поделился, что активно сдавал кровь еще в студенчестве, а Андрей Горин стал донором впервые. Оба врача продемонстрировали пример самопожертвования и социальной ответственности, подчеркивая, что их вклад в спасение пациентов не ограничивается только работой за операционными столами.

«Спасибо вам, доктора, за то, что спасаете жизни не только во время операций, но и делясь своей кровью», - добавила Лариса Сахарова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

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Коломна Волонтеры Врачи

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