Вакцинация от гриппа началась в Раменском округе

В распоряжении медиков трех- и четырехвалентные вакцины, которые защищают от популярных штаммов вируса. В группе риска дети, люди с хроническими заболевания и пожилые.

Врачи отметили, что заражение гриппом может приводить к серьезным осложнениям. Под удар попадают дыхательная система, нервная и сердечно-сосудистая. Прививка является лучшей профилактикой.

«Сейчас наиболее благоприятный период получить вакцину, потому что у вас есть возможность спокойно выработать иммунитет», - говорит заведующая эпидемиологическим отделом Раменской областной больницы Надежда Кобылянская На выработку иммунитета организму требуется три недели. Записываться, чтобы сделать прививку, не надо. Достаточно прийти в лечебное учреждение с медицинским полисом и паспортом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».