Вакцинация от гриппа началась в детской поликлинике Воскресенска

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Сейчас наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. В связи с этим в Воскресенске началась прививочная кампания против гриппа. Завершить вакцинацию планируют в конце ноября.

«Самой эффективной мерой профилактики гриппа и респираторных заболеваний является вакцинация. В округе созданы все необходимые условия для того, чтобы взрослые и дети могли получить вакцину», - сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Чтобы привить ребенка от гриппа, необходимо записаться на прием к педиатру. После осмотра врач выдаст направление в прививочный кабинет.

«Мы используем вакцину „Ультрикс квадри“. <…> Очень важно подготовиться к этому процессу: нельзя делать ее, если ребенок заболел или если у него есть обострение каких-либо хронических заболеваний. Чтобы он спокойно перенес процесс вакцинации, на прививку он должен приходить спокойным, здоровым и в хорошем настроении», - отметил заведующий детской поликлиникой Михаил Дуров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации стационаров в Московской области. Сейчас во многих медицинских учреждениях проводят капитальные ремонты и меняют оборудование.

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