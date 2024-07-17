17 июля 2024, 19:06

Вакцинация и стерилизация. Как в Подмосковье борются с бродячими собаками

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Порядка 30 тысяч бродячих собак фиксируют в Подмосковье. По какой методике их считают, а также какую помощь оказывают неравнодушные граждане, рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Воскресенский подчеркнул, что подсчет собак ведется по специальной методике. Он отметил, что специалисты проводят регулярные рейды совместно с представителями городских округов.

«Идет сдвиг популяции в сторону собак, прошедших нашу программу по вакцинации и стерилизации. Если в начале программы мы отлавливали порядка 18-19 тысяч собак, то в этом году мы планируем отловить 10 тысяч. То есть мы можем говорить, что порядка 20 тысяч собак в Подмосковье уже прошли программу», - рассказал специалист.

При этом каждый житель Подмосковья может сообщить о бродячих собаках. Специалисты оперативно выезжают на место и отлавливают животных. По словам Воскресенского, данная услуга очень востребована и с начала года поступило порядка шести тысяч звонков.

«Центр работает круглосуточно. Операторы принимают жалобы на агрессивных животных и на стаи. Дальше информация молниеносно передается в систему отлова», - указал Сергей Воскресенский.

Воскресенский напомнил, что в прошлом голу в Подмосковье ступил в силу закон об обязательной регистрации домашних животных.

«Порядка семи тысяч собак уже зарегистрированы. Штрафных санкций за нарушение этого закона до конца года мы не применяем. Сейчас наблюдаем, как жители идут на эту регистрацию и, какие проблемы существуют с регистрацией», - отметил специалист.

При этом в конце года вступят в силу штрафные санкции, которые помогут бороться с недобросовестными гражданами, которые оставляют домашних животных на улице.

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Законы Собаки Животные Вакцинация
17 июля 2024, 17:58
Учителя ОБЖ из Подмосковья пройдут переподготовку в центре «Авангард»
Телеканал «360»
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С 1 сентября во всех школах Подмосковья начнут преподавать новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины». Вести его будут учителя ОБЖ, которые пройдут переподготовку. Об этом в интервью Юлии Минаковской рассказала директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.

«Мы проводим переподготовку тех людей, которые в школе уже работают и ведут ОБЖ. Сейчас этот предмет претерпевает изменения. Теперь он будет называться „Основы безопасности и защиты Родины“. Изменится и программа, плюсом к обновлениям пойдет модуль НВП. Он призван подготовить ребят к сборам начальной венной подготовки», - рассказала Борисова.

В рамках нового предмета старшеклассники будут приезжать на сборы в центр «Авангард». Здесь ребята освоят важные навыки, которые помогут им в разных ситуациях.

«Современная начальная военная подготовка - это про ориентирование на местности, про поведение в чрезвычайных ситуациях. Как развести огонь, как оказать первую помощь себе и тем, кто находится рядом, что делать при укусе змеи или клеща. Как выжить в лесу, что можно есть и что нельзя. Получив эти навыки, ребенок сможет сам себе помочь, если вдруг никого не будет рядом», - говорит Дарья Борисова.

Центр оснащен суперсовременными симуляторами. Здесь есть тренажер имитации прыжков с парашютом, автоматы Калашникова, противогазы, защитные костюмы. Есть также современный курс по управлению БПЛА, который с 2022 года работает по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Борисова также отметила, что в «Авангарде» проводят курсы в том числе и для взрослых. Полученные знания позволяют сделать свое мироощущение более устойчивым и комфортным.

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Школы Образование
17 июля 2024, 17:38
Более 380 миллионов рублей выплатили инвалидам Подмосковья с начала года
Пресс-служба Министерства социального развития Московской области
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Более 15 мер социальной поддержки предусмотрено для жителей с инвалидностью в Московской области. Среди них различные выплаты, средства реабилитации и компенсация расходов на санаторно-курортное лечение.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева отметила, что процесс получения льгот и выплат для людей, нуждающихся в поддержке, максимально упрощен, и некоторые назначаются автоматически. Она также напомнила, что в этом году процедура получения уникальной выплаты в размере 18 тысяч рублей на паллиативных детей была упрощена. Теперь семьи получают ее без проверки доходов.

В Министерстве социального развития региона добавили, что в Подмосковье проживает более 370 тысяч человек с инвалидностью. Помимо социальной поддержки, они могут бесплатно пройти реабилитацию в социальных центрах, а также получить денежную помощь на приобретение необходимых реабилитационных средств. Общая сумма выплат на меры поддержки из регионального бюджета превысила 380 миллионов рублей.

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Льготы Инвалиды
17 июля 2024, 17:27
Коллектив из Истры победил на международном конкурсе вокалистов
https://vk.com/goistra
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Юные вокалистки из Истры стали лауреатами международного конкурса. Городской округ там представлял вокальный коллектив MotiV Павловского Дома культуры.

В творческом конкурсе приняли участие вокалисты со всей России: из Петербурга, Магадана, Кемерова, Белгорода, Оренбурга, Ставрополя, Республики Карелия и Сахалина.

Артисты из Истры смогли не только покорить зрителей, но и вернуться с наградой - Анастасия Мельник стала лауреатом I степени, Алена Капич - лауреат II степени, Софья Пуликова - лауреат III степени и Майя Гоппе - лауреат III степени. Вокальный коллектив MotiV с номером «Трава у дома» стал лауреатом III степени, а также с номером «Звезды континентов» лауреатом III степени среди возрастной категории шесть-восемь лет.

Коллективом руководит Анна Боева. Она является многократным лауреатом всероссийских и международных вокальных конкурсов. К примеру, всероссийского конкурса «Голос России», международного конкурса «Славянский путь» в Болгарии, международного конкурса Star’s planet. Также Анна - финалистка национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России».

Несмотря на то что коллектив существует всего три года, участницы уже показывают отличные результаты. Ранее они удостоились гран-при международного конкурса Art-vivat в номинации «Патриотическая песня».

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Истра конкурсы
17 июля 2024, 17:23
Массовый велозаезд в Истре собрал более 650 участников
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В городском округе Истра провели массовый заезд на велосипедах. В нем приняли участие 650 велосипедистов.

Заезд проходил по живописным местам округа, полям и лесам между Дедовском и Павловской Слободой. Участвовать могли спортсмены от пяти до 70 лет, причем для каждой возрастной категории были разные дистанции: два километра, три километра, шесть километров, 18 километров, 27 километров и 54 километра.

Среди победителей были истринские спортсмены: первое место среди девочек завоевала Эмилия Соцкова в возрастной категории восемь-десять лет, третье место у Евгении Савиной в возрастной категории 45 , а в дистанциях для новичков среди победителей оказались Максим Слесарев и Игорь Гуржиенко.

В конце участники получили медали и призы. Марафон проводится в Истре второй год подряд.

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Спортсмены Истра

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