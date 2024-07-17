Вакцинация и стерилизация. Как в Подмосковье борются с бродячими собаками

Воскресенский подчеркнул, что подсчет собак ведется по специальной методике. Он отметил, что специалисты проводят регулярные рейды совместно с представителями городских округов.

«Идет сдвиг популяции в сторону собак, прошедших нашу программу по вакцинации и стерилизации. Если в начале программы мы отлавливали порядка 18-19 тысяч собак, то в этом году мы планируем отловить 10 тысяч. То есть мы можем говорить, что порядка 20 тысяч собак в Подмосковье уже прошли программу», - рассказал специалист.

При этом каждый житель Подмосковья может сообщить о бродячих собаках. Специалисты оперативно выезжают на место и отлавливают животных. По словам Воскресенского, данная услуга очень востребована и с начала года поступило порядка шести тысяч звонков.

«Центр работает круглосуточно. Операторы принимают жалобы на агрессивных животных и на стаи. Дальше информация молниеносно передается в систему отлова», - указал Сергей Воскресенский.

Воскресенский напомнил, что в прошлом голу в Подмосковье ступил в силу закон об обязательной регистрации домашних животных.

«Порядка семи тысяч собак уже зарегистрированы. Штрафных санкций за нарушение этого закона до конца года мы не применяем. Сейчас наблюдаем, как жители идут на эту регистрацию и, какие проблемы существуют с регистрацией», - отметил специалист.

При этом в конце года вступят в силу штрафные санкции, которые помогут бороться с недобросовестными гражданами, которые оставляют домашних животных на улице.

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