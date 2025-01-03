03 января 2025, 18:55

В Волоколамске подростку оторвало кисть руки из-за взрыва петарды

Медиасток.рф
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Уголовное дело по факту оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности и привели к травмированию несовершеннолетнего, возбудили в Волоколамске. В настоящее время следственные органы и криминалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к инциденту.

Следователь ГСУ СК России по Московской области начал расследование по статье 238 УК РФ, части 2, пункты «а» и «в», касающейся оказания небезопасных услуг. Дело завели в Волоколамске.

По версии следствия, 2 января 2025 года двое подростков приобрели пиротехническое изделие «Алтай Р-1088» в одном из магазинов Волоколамского округа. Один из юношей, родившийся в 2013 году, поджег изделие и отбросил его в сторону, при этом взрыв не произошел.

Однако, после этого потерпевший вновь поднял пиротехническое изделие, взял его в левую руку и повторно попытался поджечь. В результате следующего взрыва ребенок получил серьезные травмы, включая термические ожоги лица и травматическую ампутацию левой кисти.

«Со слов одного из очевидцев, петарду ранее приобрел его младший брат, а он в компании друзей решил ее поджечь. Однако возгорания не произошло, и когда его друг поднял петарду с земли, чтобы поджечь еще раз, она взорвалась в его руках», - подчеркнули в прокуратуре Московской области.

Уголовное дело Дети СК РФ Волоколамск
03 января 2025, 15:36
Работники «Мособлпожспаса» помогли в транспортировке пациентки с большим весом
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники поисково-спасательного поста 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь медицинским работникам в транспортировке пожилой женщины, требовавшей срочной госпитализации. Инцидент произошел в городском округе Кашира.

Старший смены Вадим Алехин сообщил, что диспетчер единой службы экстренных вызовов «Система-112» передал информацию о том, что сотрудникам скорой помощи нужна помощь в переносе пациентки весом более 160 килограммов в машину неотложной помощи.

По прибытии к месту вызова сотрудники противопожарно-спасательной службы аккуратно закрепили пенсионерку на мягких носилках и под контролем врачей транспортировали ее с верхнего этажа пятиэтажного дома в автомобиль скорой помощи.

В результате проверки у 45-летней женщины диагностировали подозрение на инсульт, после чего ее госпитализировали.

Спасатели Скорая помощь Врачи Кашира
03 января 2025, 13:01
Традиционные «Абакумовские чтения» вновь состоятся в Коломне
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Ежегодная научно-практическая конференция, посвященная Народному художнику Российской Федерации Михаилу Абакумову, пройдет в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». В этом году участники обсудят концепцию современного музея в провинции.

Гости мероприятия обменяются опытом изучения творческого наследия Михаила Абакумова, обсудят инновационные решения для повышения квалификации сотрудников сферы культуры.

Темами также станут коллекции в музеях провинций, музей в инфопространстве. Для участников организуют круглый стол - присоединиться можно будет как офлайн, так и онлайн.

Конференцию посетят ученый секретарь Тотемского музейного объединения, член президиума ICOM России Мария Правдина и доктор философии, директор организации «Идеи для музеев» Анна Михайлова.

После завершения конференции материалы докладов объединят и опубликуют в сборнике.

Коломна Художники
03 января 2025, 12:55
Каток в парке Мира в Коломне будет работать во все дни новогодних каникул
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Жителям Коломны напомнили график работы нового катка с искусственным льдом в парке Мира. Здесь можно будет покататься во все дни январских каникул.

На катке одновременно могут кататься до 250 посетителей. Здесь есть теплая раздевалка и пункт заточки коньков, а также прокат.

Покататься можно бесплатно. Заранее нужно лишь получить билет на сеанс. Забронировать его можно по ссылке.

По будням каток работает с 11:30 до 21:00, в выходные и праздники - с 10:00 до 21:30.

Напомним, что каток в парке Мира построен при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году Коломну посетило около двух миллионов туристов.не только из регионов России, но и из других стран.

Отдых Коломна
03 января 2025, 12:53
Главный внештатный педиатр Подмосковья рассказала о безопасном отдыхе с детьми
Медиасток.рф
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Новый год приносит с собой атмосферу волшебства и радости как для детей, так и для взрослых. Однако этот период может быть небезопасным. Главный педиатр Минздрава Московской области и директор НИКИ детства Нисо Одинаева поделилась советами для родителей о том, как защитить детей от травм и других угроз в новогодние каникулы.

Специалист отметила, что праздничные места часто переполнены людьми, поэтому родителям стоит держать ребенка за руку. Перед выходом на улицу следует принять дополнительные меры безопасности, включая яркую одежду для ребенка, что облегчит его заметность в толпе.

Также важно заранее объяснить ребенку, что делать в случае потери: подойти к людям в форме, например к охранникам или полицейским.

«Выучите с ребенком фамилию, имя, адрес, а также положите ему в карман свою визитку или записку с контактами», - рассказала Нисо Одинаева.

Кроме того, Одинаева отметила, что в праздничные дни дети могут получить травмы, используя пиротехнику или катаясь и с горок. Она напомнила, что им запрещено самостоятельно запускать фейерверки. Если все же решите устроить праздник с фейерверками, покупайте пиротехнику только в официальных магазинах с сертификатами и объясните ребенку правила безопасности.

При катании на тюбингах, коньках или лыжах необходимо соблюдать правила безопасности. Лучше всего предложить детям более безопасные занятия, например лепку снеговиков или строительство снежной крепости.

Не забывайте, что длинные новогодние выходные - это отличная возможность провести время с близкими. Важно создать радостную атмосферу праздника и не допустить неприятных ситуаций. В случае плохого самочувствия ребенка обязательно обращайтесь к специалистам.

Отдых Праздники Дети Правила Новый год

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