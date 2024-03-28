28 марта 2024, 19:23

В Ступине пройдут занятия для детей по оказанию первой помощи

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В пятницу, 29 марта, в Национальном центре укрепления общественного здоровья «Арион» в Ступине пройдут бесплатные занятия для детей по оказанию первой медпомощи. Их проведет сотрудник Мособлпожспаса Нишат Агаев.

Агаев является командиром отделения резервного караула 280-й спасательной части и инструктором по тактической медицине, отметили в пресс-службе администрации городского округа. Кроме того, мужчина занимается доставкой гуманитарных грузов в зону спецоперации «Умение оказать первую помощь - элементарный, но жизненно необходимый навык. В экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь», - указали организаторы мероприятия.

Занятия будут проходить с 17:00 до 19:00. Агаев расскажет участникам об основных алгоритмах действий при оказании первой помощи, затем пройдет отработка базовых навыков. Специалист также объяснит правила действий при несчастных случаях, резких приступах заболевания, отравлениях и других чрезвычайных ситуациях.

Принять участие в занятиях могут дети с пяти лет, предварительно записавшиеся на курс, добавили в пресс-службе.

Дети Ступино
28 марта 2024, 19:37
Вопросы расселения аварийного жилья обсудили на встрече с жителями в Шатуре
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Расселение аварийного жилья обсудили жители Шатуры на встрече с заместителем главы городского округа Василием Косолаповым. Главным был вопрос о продлении срока для подачи заявления на получение жилищного сертификата. Теперь это можно сделать до 16 апреля, уточнили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Благодаря сертификату переселенцы из аварийного жилья могу быстро переехать в новую квартиру, не дожидаясь завершения строительства домов.

По условиям сертификата, стоимость одного квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тысяч рублей.

В администрации уточнили, что на сегодняшний день на получение сертификата поступило 292 заявления. По 196 из них приняли положительное решение.

Получить консультацию по этой теме жители Шатуры могут по телефонам 7 (49-64) 52-34-35 и 7 (49-64) 52-09-93.

Косолапов напомнил участникам встречи о ключевых условиях получения сертификатов.

Во-первых, право собственности должно быть получено до признания дома аварийным. Во-вторых, у заявителя не должно быть другого жилья в собственности на момент признания.

Шатура Аварийное жилье
28 марта 2024, 19:31
Свыше 2,8 тысяч ям заделали на автомобильных дорогах в Люберцах с начала года
Пресс-служба Минтранса МО
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Свыше 2,8 тысяч ям залатали на муниципальных и региональных автомобильных дорогах в Люберцах с начала года. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Ямочный ремонт дорог общего пользования в округе выполняется 11 единицами техники и 37 дорожными рабочими. На муниципальных дорогах с начала года заделали более 1,5 тысяч выбоин общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров, а на региональных дорогах - 1,3 тысячи ям, площадью почти 1,8 тысяч квадратных метров.

Волков пояснил, что сотрудники службы инспекции дорог проводят выявление и замер ям, которые затем заносятся в систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Также он отметил, что в 2023 году была приобретена специальная машина для ремонта ям на дорогах с использованием струйно-инъекционного метода. Она уже начала работать на дорогах.

«На устранение одной ямы с помощью этой техники площадью до 3 квадратных метров занимает до 5 минут. С помощью данной машины за смену можно заделать до 300 ям», - добавил Волков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Дороги
28 марта 2024, 19:11
Модернизацию теплотрассы проведут в Клину
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Порядка восьми километров теплотрассы демонтируют с улиц в Клину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Дело в том, что старую теплотрассу уложили в городе еще в 1990-е годы надземным способом. Однако сейчас появилась возможность заменить старые трубы на новые и спрятать их в землю. Подготовительный этап работ начали уже на улицах Дзержинского, Литейная и Менделеева.

Модернизация теплотрассы стала возможной благодаря соглашению с «Газпром теплоэнерго Московская область». В рамках сотрудничества в округе планируют заменить все тепловое хозяйство, а также построить новые котельные.

«Это очень важные и долгожданные для клинчан работы. Преображения этих улиц Клин ждал уже долгие годы. Привлекательней внешний облик - важная вещь для нашего округа Музыки, Красоты и Культуры», - отметила глава округа Алена Сокольская.

Она подчеркнула, что замена старых труб на новые повысит надежность системы теплоснабжения.

Клин Работа Газпром
28 марта 2024, 19:09
«Щелково Агрохим» заключило соглашение с Минсельхозом Башкирии
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Компания «Щелково Агрохим» и Министерство сельского хозяйства Башкирии заключили соглашение о развитии селекции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щелково.

Документ подписали на международной выставке «АгроКомплекс». Соглашение предусматривает сотрудничество по нескольким направлениям, цель которых - наращивание объемов производства сельхозкультур, в том числе и для экспорта.

Подписали соглашение заместитель премьер-министра правительства Башкирии - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов и генеральный директор АО «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов.

«„Щелково Агрохим“ - системообразующее предприятие нашей страны. Компания активно работает на всей территории нашего государства и зарубежом - имеет 38 представительств в России, 8 в странах СНГ и 5 в дальнем зарубежье», - отметил глава городского округа Сергей Булгаков.

Новое соглашение, подчеркнул он, позволит использовать эффективные разработки «Щелково Агрохим» на территории Башкирии.

Башкирия Щелково

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