В Ступине пройдут занятия для детей по оказанию первой помощи

Агаев является командиром отделения резервного караула 280-й спасательной части и инструктором по тактической медицине, отметили в пресс-службе администрации городского округа. Кроме того, мужчина занимается доставкой гуманитарных грузов в зону спецоперации «Умение оказать первую помощь - элементарный, но жизненно необходимый навык. В экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь», - указали организаторы мероприятия.

Занятия будут проходить с 17:00 до 19:00. Агаев расскажет участникам об основных алгоритмах действий при оказании первой помощи, затем пройдет отработка базовых навыков. Специалист также объяснит правила действий при несчастных случаях, резких приступах заболевания, отравлениях и других чрезвычайных ситуациях.

Принять участие в занятиях могут дети с пяти лет, предварительно записавшиеся на курс, добавили в пресс-службе.