В Ступине проведут внеплановую проверку антитеррористической защищенности

Пресс-служба администрации г. о. Ступино

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«Считаю необходимым провести внеплановые проверки антитеррористической защищенности и пожарной безопасности социально значимых объектов, а также торговых центров, кинотеатров, концертных залов, образовательных организаций», - заявил Мужальских.

По его словам, после проведения проверок будет необходимо устранить все выявленные недостатки.

Каждое здание и территория в городском округе имеет паспорт безопасности, согласованный с местными подразделениями ФСБ и Росгвардии. Общественные организации города обеспечены охраной, системами оповещения и видеонаблюдения, а также тревожной сигнализацией. В них проводятся учения по безопасной эвакуации.

В понедельник, 25 марта, в Ступине прошла акция памяти жертвам теракта в Crocus City Hall.