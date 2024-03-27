27 марта 2024, 04:07

В Ступине проведут внеплановую проверку антитеррористической защищенности

Пресс-служба администрации г. о. Ступино
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В Ступине проведут внеплановую проверку общественных мест и социально значимых объектов. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Мужальских на совещании по безопасности.

«Считаю необходимым провести внеплановые проверки антитеррористической защищенности и пожарной безопасности социально значимых объектов, а также торговых центров, кинотеатров, концертных залов, образовательных организаций», - заявил Мужальских.

По его словам, после проведения проверок будет необходимо устранить все выявленные недостатки.

Каждое здание и территория в городском округе имеет паспорт безопасности, согласованный с местными подразделениями ФСБ и Росгвардии. Общественные организации города обеспечены охраной, системами оповещения и видеонаблюдения, а также тревожной сигнализацией. В них проводятся учения по безопасной эвакуации.

В понедельник, 25 марта, в Ступине прошла акция памяти жертвам теракта в Crocus City Hall.

Терроризм ФСБ Росгвардия Ступино Эвакуации
27 марта 2024, 04:47
Одинцовских пенсионеров научат обращаться с компьютером
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Одинцовские пенсионеры осваивают современные технологии. В МФЦ Одинцовского городского округа в рамках программы «Активное долголетие» начали проводить уроки компьютерной грамотности. Присоединиться к ним можно, подав заявление через портал «Госуслуги».

«Участники клуба „Активное долголетие“ с большим желанием узнают все новое из сферы компьютерной грамотности, осваивают новые возможности для себя и активно применяют их в быту», - рассказала заместитель директора МФЦ Одинцовского городского округа Елена Алексеева.

Узнать подробности и записаться на занятия можно также по телефону МФЦ 122 (далее тройка и добавочный 52225).

На прошлой неделе более 100 участников программы «Активное долголетие» приняли участие в музыкальном конкурсе в Волоколамске. Поддержать подмосковных вокалистов приехал депутат фракции «Единая Россия» Мособлдумы Владимир Вшивцев.

Пенсионеры Активное долголетие МФЦ
27 марта 2024, 01:59
Студенты из Одинцова присоединились к Всероссийской акции «Цветок надежды»
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Студенты Одинцовского техникума приняли участие во Всероссийской акции «Цветок надежды», посвященной жертвам теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В ходе акции студенты сделали оригами цветка крокуса, выбранного символом памяти о погибших в теракте, а также сопричастности россиян к этой трагедии. Вместе с ними участвовали советники директора по воспитанию Инна Кузнецова и Наталья Орешкина.

«С помощью знакомого всем цветка, созданного с любовью и заботой, выражаем солидарность людям, чьи близкие пострадали в этой ужасной трагедии», - рассказал один из студентов.

Учебная неделя в техникуме началась с минуты молчания в память о погибших и «Разговоров о важном». Всем обучающимся напомнили, что российский народ реагирует на угрозу безопасности сплоченностью.

Ранее подмосковный Минздрав опубликовал обновленную информацию о пострадавших в теракте , сообщив, что в больницах остается 91 пострадавший.

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Россия Студенты Цветы Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 01:32
Шатурским школьникам напомнили правила поведения на железной дороге
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Пятиклассникам из второй шатурской школы напомнили правила безопасности на железной дороге. Познавательный урок провел ведущий эксперт отдела дорожной инфраструктуры администрации городского округа Шатура Никита Регентов.

Он рассказал школьникам, как правильно себя вести рядом с железнодорожными путями, а также показал обучающие видеоролики.

Детям напомнили о необходимости соблюдения правил поведения и пожарной безопасности в поезде.Также им рассказали, что нельзя играть на платформе, а переходить железнодорожные пути нужно или по пешеходному мостику, или по подземному переходу.

«Проведение подобных мероприятий очень важно, поскольку процент детского травмирования на железной дороге в последнее время сильно вырос», - заявил Регентов.

Просмотр обучающих видео поможет ребятам лучше закрепить полученные знания.

«Необходимо рассказывать ученикам о правилах безопасности», - резюмировал ведущий эксперт.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пятиклассникам из второй шатурской школы напомнили правила безопасности на железной дороге.

Познавательный урок провел ведущий эксперт отдела дорожной инфраструктуры администрации городского округа Шатура Никита Регентов.

Школы Правила Школьники Поезда Шатура
26 марта 2024, 23:50
Уроки электробезопасности провели в школах Одинцова
Министерство энергетики Московской области
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Уроки электробезопасности по теме «Электричество — не игрушка!» прошли в школах Одинцовского городского округа. Специалисты рассказали учащимся 5-7 классов о правилах использования электроприборов.

Ученики получили информацию о свойствах электричества и необходимости соблюдения правил безопасности при работе с электроприборами. В рамках занятий специалисты также провели беседу о высоковольтных линиях электропередач, включая те, что используются на железнодорожных путях.

Для старших классов энергетики организуют экскурсии в филиалы и производственные отделения компании «Мособлэнерго», что помогает учащимся определиться с выбором профессии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.

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Школы Электричество Правила

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