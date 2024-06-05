В «Союзмультфильме» рассказали о проекте с росписью стен в детской больнице Красногорска

Стены больницы украсит и всеми любимый Чебурашка, и герои других мультиков, отметила она. Такую идею «Союзмультфильму» предложили представители Подмосковья.

«Это была идея представителей Московской области, администрации региона. Нам эта идея сразу очень понравилась, мы вообще всегда поддерживаем большие важные социальные проекты, наши художники распишут стены красногорской детской больницы как персонажами из золотой коллекции, так и сюжетами из наших новых мультфильмов», - пояснила Слащева.

Рисунки на стенах будут в том числе в кабинете МРТ, где детям может стать страшно, добавила собеседница 360.ru, и в такой ситуации пациентов будут отвлекать и развлекать любимые персонажи.

«На самом деле, историю раскрашивания стен мы начали у себя на киностудии „Союзмультфильм“, когда еще семь лет назад въехали в совершенно пустое и достаточно неуютное, только что отремонтированное здание. И мы поняли: для того, чтобы придать этому уют, надо разрисовать стены», - поделилась Слащева.

Стены на студии тогда расписали с первого по пятый этаж. И хотя обычно экскурсии на объект пускают только до второго, потому что там расположены музей и разные детские пространства, а выше уже работают аниматоры, посетители очень просили дойти до самого верха - просто чтобы посмотреть на роспись стен. И это желание можно понять, добавила Слащева, потому что получилась действительно сказочно.