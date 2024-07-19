Шахматы - это увлекательная игра, которая помогает раскрыть личностные качества, важные для каждого сотрудника Росгвардии. Участие в этом виде спорта способствует развитию памяти, логики, стратегического мышления и концентрации внимания.

Сотрудники Росгвардии из Подмосковья активно участвуют в шахматных соревнованиях на разных уровнях и достойно представляют свой территориальный орган.

В этом году сержант полиции Сергей Матюхин из Каширского отдела вневедомственной охраны занял второе место в индивидуальном зачете на чемпионате Центрального округа Росгвардии по шахматам.

Шахматы увлекают не только самих сотрудников Росгвардии, но и их семьи. Дети представителей правоохранительных органов начинают обучаться шахматам с ранних лет. Например, сын сотрудника Воскресенского ОВО неоднократно становился победителем региональных соревнований и имеет второй взрослый разряд.

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