15 марта 2024, 18:32

В ситуации жесткого внешнего давления. Минченко — о выборах президента в стране и Подмосковье

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Президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко прокомментировал первый день выборов президента. По его словам, явка избирателей в Подмосковье высокая.

«Впервые выборы проводятся в ситуации такого жесткого внешнего давления, конфронтации и происходит то, что мы называем эффектом „сплочения вокруг флага“. Мы видим сегодня сверхординарную явку по всей стране», - подчеркнул Минченко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 18:56
Министр Аипова проверила содержание контейнерных площадок в Мытищах по просьбе жителей
АДМ Мытищи
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Руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова провела рабочую встречу в Мытищах. Она сделала основной акцент на анализе эффективности местного ЦУР, а также проверила содержание контейнерных площадок по просьбам местных жителей.

«Мы провели анализ состояния площадок для сбора твердых коммунальных отходов и выявили адреса, по которым водителям мусоровозов было сложно своевременно вывезти мусор из-за препятствий в виде припаркованных автомобилей», - подчеркнула Аипова.

По словам министра, осмотры провели на улицах Летной, Астахова и Академика Каргина. Аипова пообещала проверить маршрут движения мусоровоза и отметила, что инспекторы будут мониторить адрес на предмет парковки машин возле площадки.

По словам Аиповой, муниципальный ЦУР работает эффективно. Она напомнила коллегам о регламентах реагирования на запросы жителей и предоставления обратной связи.

«Также пояснили порядок действий и его значимость, так как эффективная работа с замечаниями на местном уровне позволяет не только оперативно устранять, но и предупреждать их возникновение в будущем», - заключила Аипова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Мытищи Мусор
15 марта 2024, 18:45
Сотрудники детской школы искусств в Мытищах приняли активное участие в выборах президента
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Избирательный участок № 1665 для президентских выборов находится в Детской школе искусств № 1 в городском округе Мытищи. Сотрудники школы искусств активно принимают участие в выборах.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Узнать адрес своего избирательного участка можно в разделе «Выборы» личного кабинета на портале госуслуг или же на сайте ЦИК России.

«Сегодня здесь проголосует часть нашего коллектива, - рассказал сотрудник мытищинского предприятия ООО „Тракс“ Геннадий Ашмарин. - Коллеги прикрепились к участку рядом с работой, поскольку так удобнее. Приходить на выборы стало для нас доброй традицией. Настроение у всех хорошее, ведь мы выбираем будущее для своих детей и внуков. Уверен, что мы сделаем правильный выбор».

Не забудьте, что для участия в очном голосовании на избирательном участке необходимо иметь при себе документ, подтверждающий вашу личность.

Мытищи Выборы президента РФ
15 марта 2024, 18:27
Гендиректор НПО имени Лавочкина дистанционно проголосовал на выборах
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Генеральный директор научно-производственного объединения имени Лавочкина в Химках Дмитрий Яременко проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Участие в избирательном процессе он принял дистанционно.

«Отдельно хочется сказать слова благодарности разработчикам дистанционного голосования. Этот способ предоставляет очень удобные возможности нашим гражданам», - прокомментировал Яременко.

Жители Химок могут выбрать удобный для себя способ голосования - как традиционное посещение избирательных участков, так и дистанционное голосование через интернет-портал Центральной избирательной комиссии России. Голосовать могут все россияне старше 18 лет.

В Химках работают 119 участковых избирательных комиссий, включая 118 постоянных и одну временную. На каждом участке присутствуют наблюдатели и муниципальные депутаты, которые контролируют честность и прозрачность проведения выборов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в Подмосковье пройдут масленичные программы.

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Химки Выборы
15 марта 2024, 18:07
«Всей семьей будем голосовать». Олег Сирота — об участии в выборах на участке в Подмосковье
Телеканал «360»
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Жители Московской области могут проголосовать на выборах президента как на избирательном участке, так и с помощью ДЭГ. Предприниматель из Истры Олег Сирота поделился, что он предпочитает традиционный способ голосования.

Предприниматель отметил, что явка на выборах в Истре высокая. На избирательных участках образуются очереди из желающих проголосовать. Олег Сирота поделился, что сам он будет голосовать завтра.

«Мы с семей выбираем традиционный способ голосования - пойдем на избирательный участок. Дети получат шарики, мы им купим что-нибудь вкусное, будет играть музыка - для нас в деревне это праздник», - поделился Сирота.

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Олег Сирота Выборы Выборы президента — 2024

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