Остальные восемь пациентов, по оценке врачей, - в состоянии средней степени тяжести. Оказание помощи пострадавшим поставили на контроль в министерстве.

«Отметим, что медучреждения региона полностью обеспечены противоботулинической сывороткой», - подчеркнули в пресс-службе.

Случаи ботулизма из-за отравления готовой едой зафиксировали также в Москве, Татарстане и Нижегородской области. По информации СК, в столице за помощью к медикам обратились более 100 человек, в Казани - 14, в Нижнем Новгороде также пострадали 14 жителей.

В рамках уголовного дела следователи задержали трех человек. Среди них - гендиректор «Кухни на районе» Антон Лозин, руководитель отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова и фактический руководитель компании - производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин.