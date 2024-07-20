В Подмосковье проведут 4 старта кубка чемпионов Swimcup по плаванию

Первые соревнования планируют провести 28 июля на Клязьминском (Пироговском) водохранилище в Мытищах. Второй заплыв состоится 11 августа на Пестовском водохранилище в Пушкинском городском округе. Затем участники соберутся на пляже Рублево в Красногорске, а заключительный турнир пройдет 31 августа на Озернинском водохранилище Рузского городского округа. Информацию о заплывах и регистрацию можно найти на официальном сайте мероприятия.

Организатор Кубка чемпионов Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко, отметил, что летний сезон обещает быть увлекательным. Он подчеркнул значение стартов в Подмосковье, которые собирают сильнейших спортсменов благодаря их доступности и живописным локациям.

Безрученко добавил, что заплывы в таких местах особенно популярны, и текущий сезон можно считать одним из самых ярких за всю историю Swimcup. Он выразил интерес к соревнованиям между профессионалами, опытными любителями и энергичными новичками.

Серия заплывов в 2024 году станет частью проекта «Суперлига Подмосковья». На маркетплейсе сайта проекта можно обменять накопленные баллы на скидочные купоны для регистрации на старты Swimcup. Подробности о проекте доступны на сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».