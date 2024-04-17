В Подмосковье подготовились к тушению лесных пожаров

По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия, курирующего лесное хозяйство, Владислава Мурашова, региональная диспетчерская служба перешла на круглосуточный режим работы.

«Организован постоянный контроль за состоянием территории земель лесного фонда, в том числе занятой торфяниками, с помощью наземного и авиационного мониторинга пожарной опасности. На боевое дежурство заступили 219 единиц техники и 487 человек личного состава лесопожарных формирований», - рассказал Мурашов.

В Комлесхозе отметили, что особый противопожарный режим вводится, когда класс пожарной опасности в лесах достигает четвертого из пяти возможных. В это время ограничивают въезд в леса и увеличиваются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности.

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