В Подмосковье планируют открыть 100 школ по гольфу
Подмосковье активно развивает различные направления спорта. Одно из них — гольф. Президент федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов рассказал про популяризацию этого вида спорта и о планах на 2025 год в интервью 360.ru.
«Московская область - это регион с расположением самого большого количества полей в Российской федерации. Это тоже огромное подспорье для развития гольфа», - отметил Гаврилов.
Он сообщил, что на сегодняшний день существует договоренность со всеми гольф-клубами в Подмосковье.
«Они выделяют профессиональных тренеров и те родители, которые хотят, чтобы на время каникул летом дети занимались бесплатно, они могут приехать в определенное время и бесплатно получать знания по гольфу», - рассказал Гаврилов.
Гаврилов добавил, что в Подмосковье планируется создать 100 школ по гольфу. К этой цифре в регионе приблизятся в течение следующего года.