В Подмосковье 1 августа отметят 87-летие Гражданской обороны региона
Торжественное мероприятие, приуроченное к 87-летию Гражданской обороны Московской области, пройдет 1 августа в Люберцах. На празднике наградят ветеранов службы и обсудят актуальные вызовы.
Гражданская оборона Московской области ведет свой отсчет от «Положения о местной ПВО г. Москвы», принятого Советом народных комиссаров СССР 3 августа 1937 года. За эти годы служба стала неотъемлемой частью системы безопасности жителей в любых ситуациях.
87-летие Гражданской обороны Подмосковья отпразднуют по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190 (здание администрации городского округа). Начало в 10:00.
Контакт для аккредитации журналистов: Егор Дмитриевич Жеребцов (8-916-716-19-71).
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