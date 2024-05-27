«В планах — рынок Средней Азии». Андрей Воробьев — о новых проектах Подмосковья и Узбекистана

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«Щелково Агрохим» - один из масштабных примеров партнерства республики с Московской областью. Компания выпускает средства для защиты растений.

Речь идет о заводе пестицидов, который запустили в Самарканде в прошлом году. Он полностью покрывает потребности Узбекистана, исключая зависимость от других стран.

«В наших планах - охватить весь рынок Средней Азии и создать в республике академию по подготовке аграриев, новый селекционно-генетический центр по зерновым и зернобобовым культурам, свой собственный аптечный ритейл для защиты растений», - рассказал Андрей Воробьев.

Кроме того, завод «Метровагонмаш» в Подмосковье отправил уже более 100 своих вагонов для ташкентского метро. Благодаря этому сформировали новые составы и сократили интервалы движения.

К концу 2025 года в Узбекистан передадут еще 60 вагонов. В свою очередь, Подмосковье начало закупать автобусы из Самаркандской области.

Также планируется обмен опытом между ОЭЗ и индустриальными парками, совместная подготовка кадров для предприятий.

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Сегодня он выступил на заседании Совета регионов Узбекистана и России при участии Владимира Путина. Андрей Воробьев назвал ключевые направления партнерства с республикой.