В онлайн-услуге по оформлению компенсации платы за садик заработал сервис предпроверки

«В декабре 2018 года оформление компенсации платы за детский сад было оцифровано. Позднее произошла оптимизация услуги: продление выплаты стало автоматическим. Теперь в онлайн-форму внедрен сервис проверки наличия ранее поданных заявлений. Он не позволяет заполнять новую заявку, если по предыдущей еще не принято решение», - отметила министр государственного управления информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Один из родителей, чьи дети посещают подмосковный детский сад, может вернуть часть платы. Размер компенсации зависит от количества детей в семье. На первого ребенка он составляет 20%, на второго - 50%, на третьего и последующих детей - 70%.

Услуга доступна в разделе «Образование» - «Образование детям». За пять лет жители Подмосковья воспользовались ею свыше 630 тысячи раз.

Решение о выплате компенсации направляется в личный кабинет заявителя в течение 5 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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