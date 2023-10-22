В ногу со временем. Какие китайские технологии привлекли Подмосковье

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В провинции Шэньян на севере Китая состоялась выставка высоких технологий V «Глобальной конференции по промышленному интернету», которую в рамках рабочего визита посетил Андрей Воробьев. Губернатору показали, как 5G работает в городской системе электросети. Например, на пульте управления видна каждая поломка или проблема, которую сразу же устраняют.

В России вышек 5G не много, но в Подмосковье все, что можно, цифровизировали, причем раньше, чем в других регионах. Области важно не терять статус первопроходца. Поэтому посещение губернатором выставка высоких технологий в провинции Шэньян на севере Китая - деловая поездка с перспективой внедрения.

Технологии, которые позволяют механизмам региона работать слаженнее и быстрее, очень интересны для Московской области.

«Важное направление сотрудничества [с Китаем] в экономике - это, безусловно, технологии. <…> Это внедрение 5G во все промышленные и технологические процессы, а также в государственное и муниципальное управление. Мы надеемся, что будем здесь сотрудничать. <…> Для нас важен обмен технологиями, в частности внедрение 5G в экономику и в управлении вообще», - заявил губернатор Подмосковья Воробьев.

Сейчас в КНР работают над внедрением технологии 5G в горнодобывающую промышленность. Это позволит сократить число шахтеров, получать информацию о работе машин и механизмов под землей.

Ранее Воробьев рассказал, что Подмосковье будет вместе с Китаем развивать терминал «Белый Раст».

Пропускную способность ТЛЦ увеличат до 725 тысячи двадцатифутовых контейнеров в год, а число рабочих мест - с 350 до двух тысяч.

Вышки 5G стали темой широкого обсуждения: их боятся, сжигают, считая включенными в теорию заговора по уничтожению человечества. Однако конструкции сотовой связи не вредны для здоровья и никак не влияют на человека, а, наоборот, помогают с быстрым интернетом. Особенно когда государство продвигает цифровизацию на производствах - для этого нужен непрерывный обмен данными. Подмосковье идет в ногу со временем, поэтому губернатор региона Андрей Воробьев намерен внедрить 5G во многие процессы работы региона. Об этом - в специальном репортаже корреспондента «360» Елены Кононовой.

Перспективная поездка