В «Можайском кондитерском доме» заявили об антисанитарии. Руководство МКД все отрицает

Информация о жалобах сотрудников на антисанитарию стала появляться в интернете вечером 29 октября. Работники заявили, что их места похожи на заводские помещения: на полу в порванных пакетах валяются сахар и мука, везде мусор и грязь. Такие кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

«Мы считаем эту информацию фейком. Мы сейчас сами проводим проверки, и в ближайшие дни, завтра-послезавтра, дадим опровержение с фото и видеоотчетом, чтобы было понятно всем, что вопросов не будет», - заявил Сурмач.

Он допустил, что кадры в Сети могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией.

«Вопросы конкуренции всегда были и будут, что делать? Мы в этом рынке живем и, соответственно, встраиваемся в эти условия. Поэтому выйдем с обратной связью в ближайшее время. Мы открыты», - заключил собеседник 360.ru.

Год назад в Сети тоже появлялись жалобы на руководство МКД. Тогда пользователи заявили, что, бывший гендиректор взял товар на реализацию с отсроченным платежом и «пропал с радаров».

С жалобами на антисанитарию в МКД начала разбираться прокуратура Московской области.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.