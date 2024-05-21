В Московской области разместятся ещё 15 спортсменов из Белгорода

Читайте нас в:

«За время сборов я хочу восстановить свою форму, которую утратила из-за отсутствия постоянных тренировок.

П осле этого можно и на соревнованиях выступить», - поделилась планами 13-летняя воспитанница белгородской спортшколы № 2 Ксения Ахметова.

Ранее в Подмосковье прибыло еще 78 спортсменов из Белгородской области. Они уже возобновили тренировки в городских округах Серпухов и Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Сейчас у нас нет возможности тренироваться в Белгороде. Поэтому и было принято решение временно перебазироваться в Московскую область, где больше возможностей для занятий. Надеюсь, мы плодотворно поработаем с коллегами. Я и сам когда-то тренировался в „Динамо-Дмитров“», - рассказал тренер команды спортивной школы № 2 города Белгород Андрей Кобзев.

Дзюдоисты будут жить и тренироваться на спортивной базе «Строитель» в Мытищах. Смена продлится как минимум до конца июня.