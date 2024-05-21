В Московской области разместятся ещё 15 спортсменов из Белгорода
Еще 15 спортсменов из Белгородской области вместе с тренером прибыли в Подмосковье, где они продолжат тренироваться до конца июня. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
«За время сборов я хочу восстановить свою форму, которую утратила из-за отсутствия постоянных тренировок.
П осле этого можно и на соревнованиях выступить», - поделилась планами 13-летняя воспитанница белгородской спортшколы № 2 Ксения Ахметова.
Ранее в Подмосковье прибыло еще 78 спортсменов из Белгородской области. Они уже возобновили тренировки в городских округах Серпухов и Солнечногорск.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.
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«Сейчас у нас нет возможности тренироваться в Белгороде. Поэтому и было принято решение временно перебазироваться в Московскую область, где больше возможностей для занятий. Надеюсь, мы плодотворно поработаем с коллегами. Я и сам когда-то тренировался в „Динамо-Дмитров“», - рассказал тренер команды спортивной школы № 2 города Белгород Андрей Кобзев.
Дзюдоисты будут жить и тренироваться на спортивной базе «Строитель» в Мытищах. Смена продлится как минимум до конца июня.