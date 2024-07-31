В МЧС напомнили особенности оказания первой помощи при обмороках и ранении живота

Первая помощь при черепно-мозговой травме включает несколько важных шагов. Прежде всего, необходимо остановить кровотечение, наложив на рану стерильную салфетку и плотно прижав ее пальцами до остановки кровотечения. Затем к голове необходимо приложить холод.

В МЧС призывают незамедлительно вызывать скорую помощь. До приезда медиков необходимо контролировать наличие пульса на сонных артериях. Если он отсутствуют, а также нет реакции зрачков на свет, следует провести сердечно-легочную реанимацию до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения. Пострадавшего также нужно укрыть и согреть, обеспечив постоянный контроль за его состоянием.

Первая помощь при ранении живота требует особого внимания к выпавшим органам. Ни в коем случае нельзя вправлять их обратно в брюшную полость. Пострадавшему нельзя пить и есть; для утоления жажды можно только смачивать губы.

Сотрудники МЧС рассказывают, что вокруг выпавших органов следует положить валик из марлевых бинтов, затем наложить асептическую повязку поверх валиков, не прижимая органы, и прибинтовать ее к животу.

При обмороке, который характеризуется бледностью и внезапной кратковременной потерей сознания, пострадавшего нужно уложить на спину с приподнятыми ногами. Также следует обеспечить беспрепятственный доступ свежего воздуха. Если сознание не восстанавливается более пяти минут, необходимо звонить в скорую.

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