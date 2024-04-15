В мае пройдет осмотр зараженных борщевиком земель Подмосковья

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По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, ликвидация борщевика на территории региона является одной из основных задач, и в этом направлении успешно проводится комплексная работа.

«Системные обследования земельных участков, выявление очагов сорняка, консультации правообладателей по ответственному землепользованию, конечно, не обходится и без предостережений - все это позволяет значительно уменьшить территории произрастания борщевика», - рассказала Адигамова.

Она добавила, что многое также зависит и от бдительности жителей Подмосковья.

«Убедительная просьба ко всем собственникам и арендаторам - с появлением первых ростков этого ядовитого растения купировать все очаги», - подчеркнула Адигамова.

В прошлом году, по словам министра, земельные инспекторы обнаружили очаги произрастания борщевика на 12 тысячах участках.

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