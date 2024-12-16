В Лобне прошло шествие Дедов Морозов

Читайте нас в:

Жители и сотрудники учреждений по пути передавали участникам мешки с пожеланиями. «Собрали много добрых слов - богатства, счастья, благополучия, чистых дорог и дворов. Пусть все сбудется!» - отметила глава округа Анна Кротова.

Финалом праздника стало выступление участников на сцене Центрального парка. Здесь прозвучали поздравления с наступающим Новым годом, а лучшие зимние волшебники получили призы.

Напомним, Центральный парк на улице Ленина, 22 недавно обновили. Теперь он особенно уютный и ждет гостей на новогодние мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.