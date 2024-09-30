В Лобне прошли соревнования для детей с ОВЗ

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День открытых дверей пройдет в колледже «Подмосковье» 19 октября. Школьникам региона расскажут о правилах приема, условиях поступления, а также познакомят с инновационными программами обучения.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, будущие студенты и их родители смогут пообщаться с преподавателями и руководством колледжа и задать все интересующие вопросы.

Кроме того, школьники смогут пообщаться со студентами и поучаствовать в мастер-классах, а также узнать больше о выбранной специальности у приглашенных экспертов и работодателей.

День открытых дверей пройдет в Клину, Лобне, Химках и Солнечногорске.

Узнать подробности можно на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту».

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