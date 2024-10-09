09 октября 2024, 02:26

В Коломне хирурги удалили из артерии мужчины полуметровый тромб

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В Московской области хирурги Коломенской городской больницы достали из артерии 64-летнего мужчины тромб длиной 50 сантиметров. Об этом сообщили на сайте регионального Минздрава.

Пожилой мужчина поступил с жалобами на слабость, онемение ноги и боли в пальцах стопы. Обследование показало, что в артерии на уровне бедра и голени находится огромный тромб. Пациенту в таком состоянии грозила ампутация ноги и даже летальный исход.

По словам заведующего Региональным сосудистым центром Коломенской больницы Виктора Григорьева, из-за недостатка кровотока начало омертвение кончика пальца ноги. Мужчину нужно было срочно оперировать.

«Через разрез в левой паховой области нашли участок артерии с началом тромба и удалили его специальным катетером с баллончиком. Извлеченный тромб был длиной более 50 сантиметров и закрывал просвет артерии от бедра до стопы», - рассказал он.

Операция прошла успешно. Мужчина чувствует себя хорошо, скоро его выпишут.

Ранее диетолог Марият Мухина предупредила, что алкоголь, сладости, соленые закуски и кофе увеличивают вероятность формирования тромбов.

Болезни Врачи Россия
08 октября 2024, 21:56
Спортивный фестиваль для семей участников СВО провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Праздник «Мой дом — моя крепость» организовали на базе лыжного стадиона «Снежинка» городского округа Химки. Среди развлекательных активностей: обучение по управлению дронами, туристический лабиринт, командные эстафеты, бадминтон, теннис и многое другое.

Для юных гостей праздника подготовили много сюрпризов, один из них приглашенный гость - знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев. Он пожелал ребятам спортивных достижений.

«Химки - территория спорта. Желаю юным жителям не останавливаться на достигнутом и продолжать прославлять наш город. Любите своих родителей и гордитесь их подвигами!» - подчеркнул Дмитрий Губерниев.

Спортсмены футбольного и баскетбольного клубов «Химки» провели для присутствующих интересные мастер-классы.

Мероприятие для семей участников специальной военной операции прошло не впервые. Раннее администрация округа уже проводила для жителей, чьи родные находятся в зоне боевых действий, тематические встречи.

«Мы на таком мероприятии в третий раз. Все очень здорово организовано, много развлечений для детей. Здесь каждый ребенок найдет, чем себя заинтересовать», - поделилась супруга участника специальной военной операции Евгения.

Семьям военнослужащих предоставляют путевки в санатории, а для школьников действует льготная программа для посещения кружков и секции.

Подробности о мерах поддержки можно узнать по телефону горячей линии: 8 (495) 793-09-88, а также в Центре поддержки с 9:00 до 18:00 по будням по адресу: улица 9 Мая, д. 18Б.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Семья Фестивали
08 октября 2024, 21:55
Более 130 экскурсий посетил клуб «Активное долголетие» в Химках с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жители Химок старшего поколения посетили в этом году более 130 экскурсий. Они посетили такие места как: выставка-форум «Россия» в парке достижений народного хозяйства, Патриаршие пруды и другие интересные локации Москвы и Московской области.

Клуб «Активное долголетие» в Химках работает по адресу: ул. Кирова, строение 24. Проект уже 5 лет реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева по всему Подмосковью.

«Я рада, что в нашем городе есть место, где люди старшего возраста могут увлекательно провести время. Здесь они участвуют в экскурсиях, концертах, мастер-классах и спортивных занятиях», - отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Расписание мероприятий и экскурсий можно узнать на сайте проекта в разделе «Активности» или в мобильном приложении «Соцуслуги», а также в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» по телефону: 8(495)572-25-33 или в клубе «Активное долголетие» по телефону: 8(495)572-65-14.

Напомним, что пенсионеры округа могут бесплатно заниматься йогой, катанием на велосипедах, скандинавской ходьбой и другой интересной деятельностью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Экскурсии Активное долголетие
08 октября 2024, 21:55
Баскетболисты «Химок» начали подготовку к новому сезону Суперлиги
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Баскетбольный клуб «Химки» начал подготовку к первой игре нового сезона Суперлиги. Команда выйдет на паркет против команды из Ростова-на-Дону «Барс-РГЭУ».

Химкинский клуб серьезно изменил состав перед началом Кубка России. Среди новичков: Виктор Заряжко, Влад Шарапов, Роман Баландин, Кирилл Коновалов, Азат Тукмаков, Сергей Михалев, Кирилл Попов и Глеб Суворов.

«В межсезонье мы приняли решение значительно обновить состав, поэтому осознаем, что для построения команды понадобится время. При этом больших задач с нас никто не снимает, мы нацелены как минимум на финал. Мы довольны тем, как провели трансферную кампанию, в предсезонных играх уже видели, как команда находит взаимопонимание. Конкуренция в этом сезоне ожидается высокой, наши прямые конкуренты также усилились. Но мы уверены в нашей команде и в нашем тренерском штабе. И очень ждем всех болельщиков на наших матчах», - поделился генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов.

Отметим, что в прошлом сезоне местная команда стала серебряным призером Суперлиги. Результатом 30 матчей стали 26 побед.

Матч состоится восьмого октября в 19:00 в Баскетбольном центре «Химки». Вход - свободный.

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Химки Баскетбол Суперлига
08 октября 2024, 21:47
Второй матч чемпионата России женских баскетбольных команд прошел в Видном
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Во дворце спорта «Видное» в Ленинском округе состоялся второй матч российской баскетбольной женской FONBET Премьер-лиги. Местная команда «Спарта энд К» встретилась с курским коллективом «Динамо».

В напряженной борьбе гости одержали победу с минимальным перевесом, завершив матч со счетом 67:63, сообщает пресс-служба главы округа Станислава Каторова.

Из трибун за игрой следили порядка 250 зрителей. Хозяйки паркета достойно противостояли бронзовому медалисту предыдущего чемпионата. Первая четверть закончилась в пользу «Динамо» со счетом 15:19, однако к большому перерыву лидировали соперники - 37:33, а по истечении получаса игры их преимущество увеличилось до восьми очков - 56:48.. Итоговый счет - 67:63 в пользу курского «Динамо».

В пресс-службе отметили, что наиболее активными в составе «Спарты энд К» были Софья Люлина, Полина Селезенова и Сабрина Довнар-Запольская.

Напомним, что ранее команда Видного «Спарта энд К» провела матч на домашнем паркете против клуба из Самары. Та встреча завершилась со счетом 62:68 в пользу «Самары».

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Спортсмены Ленинский округ

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