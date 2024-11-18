В Доме культуры «Дружба» Чехова торжественно отметили 85-летие средней школы № 3 и 55-летие школы «Чехов-7»

Школа № 3 в Чехове была основана в 1939 году и за десятилетия своей работы стала важной частью образовательной системы региона. Праздничная программа включала ретроспективу, которая охватывала различные исторические этапы, включая годы Великой Отечественной войны, когда в учебном заведении обучались пионеры и комсомольцы. Эти моменты напоминают не только о прошлом, но и о настоящем, когда школа продолжает вносить значительный вклад в развитие образования в Лопасненском крае.

Директор школы Екатерина Пыхтина отметила, что учебное заведение не только сохраняет высокие стандарты образования, но и активно внедряет инновации. Школа № 3 ежегодно становится участником и призером различных конкурсов и олимпиад, демонстрируя высокие результаты на региональном и международном уровнях. Это подтверждает ее место среди лучших школ Московской области.

В школе также успешно развиваются кадетские классы, которые способствуют воспитанию патриотизма и ответственности среди молодежи. Это яркое свидетельство того, как образовательное учреждение помогает формировать целеустремленных и успешных граждан нашей страны.

«Поздравляю наши школы с юбилеями. Желаю новых достижений, творческих успехов и талантливых учеников. Пусть школа остается местом, где дети начинают свои первые шаги к большому жизненному успеху!» - отметил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

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