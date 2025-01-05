05 января 2025, 16:47

В Долгопрудном арестовали мужчину по обвинению в двойном убийстве

Медиасток.рф
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Прокуратура города Долгопрудного взяла на контроль уголовное дело по факту двойного убийства, произошедшего накануне. Обвиняемый признал свою вину и дал показания.

Так, 27-летний ранее судимый мужчина, отмечая свой день рождения со знакомыми в квартире, вступил в конфликт с ними. В ходе ссоры он ударил одного из потерпевших ножом в область жизненно важных органов, а другого задушил проводом от телевизора. Оба пострадавших погибли на месте от полученных травм.

Следственные органы возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России, касающемуся убийства двух лиц.

Суд, учитывая позицию прокурора, избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 4 марта 2025 года.

Уголовное дело Убийства Долгопрудный
05 января 2025, 15:27
Детский футбольный турнир «Новогодние каникулы» прошел в Можайске
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В Можайске завершился традиционный футбольный турнир «Новогодние каникулы», в котором приняли участие пять команд юных футболистов 2014–2015 годов рождения. Все матчи проходили по круговой системе, что сделало соревнования динамичными, зрелищными и подарило много ярких моментов как участникам, так и болельщикам.

По итогам турнира победителем стала команда «Барса» 2014 года рождения, показавшая уверенную игру на протяжении всех матчей. Серебряные медали завоевала команда «Арсенал» 2014 года рождения, а бронзовыми призерами стали футболисты 2015 года рождения.

Организаторы отметили, что турнир стал отличной подготовкой для юных спортсменов перед предстоящими соревнованиями, в которых планируют принять участие можайские команды.

Кроме того, в рамках мероприятия были подведены итоги футбольного сезона. Лучших игроков года наградили памятными призами. Среди спортсменов 2011 года рождения лучшим игроком был признан Иван Бардин, второе место занял Иван Шмаков, а третье - Николай Причка. Среди футболистов 2014 года рождения звание лучшего игрока получил Артем Семенов, серебряным призером стал Сергей Брыкин, а бронза досталась Давиду Клиницкому.

Турнир «Новогодние каникулы» стал настоящим праздником спорта и подарил юным футболистам возможность проявить себя на поле, а их болельщикам - насладиться увлекательной игрой.

Дети Футбол Можайск
05 января 2025, 15:21
Новогодние интерактивные экскурсии в селе Бородино завершатся 8 января
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В новогодние праздники отреставрированный императорский дворец в селе Бородино приглашает гостей на уникальные интерактивные экскурсии под названием «Рождество в семье Романовых». Это редкая возможность окунуться в атмосферу XIX века и узнать, как отмечали Рождество представители императорской семьи.

Экскурсия переносит посетителей в эпоху двухсотлетней давности. Гостям расскажут о традициях украшения рождественской елки, выборе подарков для близких и организации досуга в предрождественские дни. Особое внимание уделено нарядам и костюмам, которые создавались специально для праздничных маскарадов. Экскурсоводы приоткроют завесу тайны над тем, как шились наряды для императорской семьи, и поделятся интересными фактами об их особенностях.

Посетители смогут насладиться старинными интерьерами дворца, которые бережно восстановлены до мельчайших деталей. Атмосфера праздника, пронизанная духом истории, подарит незабываемые впечатления как взрослым, так и детям.

Узнать подробности и ознакомиться с расписанием мероприятий можно на официальном сайте Бородинского музея.

Музеи Новый год Можайск
05 января 2025, 15:13
Врачи МОЦОМД призвали к осторожности при использовании пиротехники
МОЦОМД
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Шумные фейерверки и громкие хлопушки, ставшие привычными атрибутами торжеств, могут представлять серьезную опасность для здоровья как детей, так и взрослых. Неосторожное обращение с пиротехникой часто приводит к травмам, ожогам и более серьезным последствиям.

Врачи-комбустиологи Детской больницы МОЦОМД выражают обеспокоенность в связи с увеличением числа травм, связанных с использованием петард и хлопушек в новогодний период. Хотя праздники принято считать временем радости и веселья, значительная часть случаев ожогов и травм является результатом неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.

Врачи подчеркивают опасность фейерверков и салютов, которые зачастую запускают без присутствия взрослых и соблюдения условий безопасности. Эти взрывчатые устройства могут нанести серьезный вред как пользователям, так и окружающим.

Поэтому медицинские специалисты настоятельно рекомендуют родителям объяснять детям последствия использования пиротехники и следить за тем, чтобы малыши не использовали ее без присмотра. Лучшим решением будет полностью отказаться от применения пиротехнических средств.

Кроме того, врачи отметили, что существует множество безопасных способов отпраздновать, которые подарят радость и веселье без ущерба для здоровья. Например, стоит рассмотреть вариант организации ярких световых шоу, которые проводят профессионалы.

Эти мероприятия проходят с соблюдением всех норм безопасности и позволяют наслаждаться красивым зрелищем без риска получения травм. Важно помнить, что здоровье и безопасность детей должны оставаться приоритетом в любое время, особенно в праздники.

Праздники Дети Врачи
05 января 2025, 15:05
Ледовое шоу пройдет в Пестовском парке в Балашихе 5 января
Медиасток.рф
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Зимние развлечения в Балашихе в самом разгаре, и новогодние каникулы — отличная возможность провести время с семьей на свежем воздухе. В городе созданы все условия для того, чтобы сделать зимний отдых ярким и незабываемым.

Для любителей активного отдыха открыто 23 катка. Для тех, кто предпочитает зрелищные мероприятия, подготовлена насыщенная праздничная программа. Так, 5 января в Пестовском парке состоится грандиозное ледовое шоу Татьяны Навки, а 6 января на площади у Ледового дворца зрителей ждет захватывающее шоу снежного мотофристайла.

Любители горных лыж и сноуборда могут посетить курорт «Лисья гора», где оборудовано пять трасс разной сложности. Для тех, кто предпочитает катание на тюбингах, работает специальная трасса.

Жители и гости Балашихи также могут насладиться лыжными прогулками. В городе подготовлены четыре лыжные трассы: Пестовский парк, Ольгинский лесопарк, территория Голицынского лесопарка (Леоновское шоссе), микрорайон Первомайский (ориентир - улица Евстафьева, пункт проката).

Все трассы различаются по длине и перепаду высот, что делает их подходящими как для новичков, так и для опытных лыжников. Кроме того, в городе доступны популярные народные маршруты для прогулок на лыжах.

Отдых Семья Балашиха Парки

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