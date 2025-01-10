В Дмитрове рекультивировали мусорный полигон «Непейно»

Культурные мероприятия, которые вошли в топ декабрьских событий по программе «Пушкинская карта» в Московской области, прошли в Одинцове. Мероприятия организовали в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Посетители и любители искусства смогли оценить несколько выставок и спектаклей. Так, например, 14 декабря - в Звенигородском музее-заповеднике состоялась лекция на тему «Алексей Кондратьевич Саврасов: живопись и жизнь».

Это мероприятие было предназначено для зрителей старше 12 лет и давало возможность глубже понять творчество выдающегося художника.

В Историко-литературном музее-заповеднике Пушкина в поселке Большие Вяземы 15 декабря провели историческую лекцию «Военные музыканты в войне 1812 года», а 22 декабря в культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде состоялся спектакль для детей «Морозушко-Морозко». Здесь представили увлекательное погружение в зимнюю сказку, профессиональную игру актеров и мастерски подобранные декорации.

Творческим завершением месяца стал новогодний мастер-класс «Роспись варежек/шопера», который прошел в Звенигородском музее-заповеднике 29 декабря. Участники смогли проявить свои художественные навыки, а также создать оригинальные новогодние подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.