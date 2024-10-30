В БТИ Подмосковья рассказали о важности оформления гаража в собственность

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Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, без официального подтверждения прав собственности любые юридические операции будут невозможны.

В БТИ напомнили, если не оформить гараж в собственность можно столкнуться с различными рисками.

Например, если гараж находится на территории, которая подлежит реконструкции или застройке, государство имеет право изъять этот участок земли, а при отсутствии прав на него получить компенсацию будет очень сложно.

Правила оформления гаража в собственность зависит от типа: индивидуального или кооперативного.

Индивидуальный гараж можно оформить, подав заявление в Росреестр, а кооперативный требует справки о выплате пая и членстве в кооперативе.

Чтобы узнать все нюансы оформления гаража в собственность можно позвонить на горячую линию БТИ или найти интересующую информацию на сайте организации.