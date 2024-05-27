В 2024 году в Подмосковье будут внедрены 25 адаптивных светофоров

«Мы проводим большую работу по замене аналогового тяжелого оборудования на современное цифровое. В Пушкинской больнице обновили уже три рентген-аппарата, в ближайшее время введем в работу еще три. На эти цели было направлено более 115 миллионов рублей», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Новое оборудование имеет ряд преимуществ по сравнению с аналоговым предшественником. В частности, более высокое качество изображения, низкую лучевую нагрузку, а главное, не нужно ждать - просмотр снимка доступен врачу сразу после исследования.

В ведомстве отметили, что медтехнику закупили благодаря нацпроекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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