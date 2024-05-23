Узбекистан изучит опыт Подмосковья по энергетической утилизации

Предприятия Госкорпорации «Росатом» выступили поставщиком оборудования для заводов «РТ-Инвест». Изготовлены в том числе паротурбинная установка, воздушно-конденсационная установка. Высота каждого котла на новом заводе достигает 42 метров - это как 15-этажный дом. На предприятии установили три таких.

Компания «РТ-Инвест» строит заводы энергетической утилизации в Воскресенском, Солнечногорском, Наро-Фоминском и Богородском округах. Вместе они смогут пропускать 2,8 миллиона тонн отходов в год. Мощность завода в Республике Татарстан составит 550 тысяч тонн отходов в год.

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Во время визита коллеги из Узбекистана ознакомились со всей цепочкой работы будущего завода энергетической утилизации: от системы контроля заезда автомобилей на территорию до котельной установки, пробный пуск которой провели в марте.

Завод вблизи деревни Свистягино - один из четырех, реализуемых в Подмосковье. Проект первым вышел на финальную стадию. Энергетические отходы будут поступать сюда на утилизацию после обязательной сортировки.