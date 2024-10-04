Утренние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 4 октября

Один лесной пожар потушили в Подмосковье 3 октября.Он произошел в Воскресенске. Огонь ликвидировали в лень выявления силами трех человек. В ближайшие дни в регионе установится первый и второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 4 октября на большей части территории региона ожидают третий класс пожарной опасности. При этом в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах установится второй, а в Ступинском - четвертый.

В субботу, 5 октября, в Подмосковье спрогнозировали первый класс пожарной опасности, второй будет в Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах.

В воскресенье, 6 октября, первый класс сохранится на большей части территории области, при этом в Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают второй.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 13 градусов дне и опустится до семи ночью. Ожидается переменная облачность, возможны дожди.

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